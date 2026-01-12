Ο Κλέμενς Φίσερ (Clemens Fischer) συγκαταλέγεται στους πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες της Γερμανίας στον τομέα της υγείας και είναι από εκείνους που επιδιώκουν να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο αντιμετώπισης του χρόνιου πόνου. Για τον ίδιο, ο χρόνιος πόνος «θα έπρεπε να ανήκει στο παρελθόν» — μια φράση που συνοψίζει το όραμά του πίσω από το πιο φιλόδοξο σχέδιό του: την ανάπτυξη ενός συνταγογραφούμενου αναλγητικού με βάση την ιατρική κάνναβη, ικανού να αντικαταστήσει τα οπιοειδή.

Η πρόκληση είναι τεράστια. Περίπου το 20% του παγκόσμιου πληθυσμού υποφέρει από χρόνιο πόνο, με συχνότερες αιτίες την οσφυαλγία, την αρθραλγία, το αυχενικό σύνδρομο και τις κεφαλαλγίες, που συχνά συνοδεύονται από αϋπνία και κατάθλιψη. Το οικονομικό κόστος είναι εξίσου βαρύ: πάνω από 500 εκατ. χαμένες εργάσιμες ημέρες ετησίως στην Ευρώπη, με απώλειες άνω των 34 δισ. ευρώ.

Η φαρμακευτική καινοτομία της Vertanical

Ο Φίσερ είναι ιδρυτής της Futrue, ενός φαρμακευτικού ομίλου με περισσότερες από 20 εταιρείες σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική. Το εγχείρημα-ναυαρχίδα, ωστόσο, υλοποιείται μέσω της Vertanical, που αναπτύσσει το αναλγητικό Ver-01. Πρόκειται για φάρμακο ιατρικής κάνναβης, συνταγογραφούμενο και καλυπτόμενο από ασφαλιστικά ταμεία — όχι προϊόν ψυχαγωγικής χρήσης.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η δοσολογία του Ver-01 είναι χαμηλή ώστε να αποφεύγεται η «ευφορική» επίδραση, αλλά επαρκής για την ανακούφιση του πόνου. Περιέχει ελεγχμένα επίπεδα κανναβινοειδών, συμπεριλαμβανομένου του THC. Αν εγκριθεί, θα διατίθεται αποκλειστικά μέσω του φαρμακευτικού καναλιού, με ιατρική συνταγή.

Ασφάλεια έναντι των οπιοειδών

Το βασικό επιχείρημα του Φίσερ είναι η ασφάλεια. Σε αντίθεση με οπιοειδή όπως το OxyContin, το Ver-01 δεν προκαλεί εθισμό και έχει σαφώς ηπιότερο προφίλ παρενεργειών. «Ακόμη κι αν κάποιος καταπιεί ολόκληρο το φιαλίδιο, δεν θα πεθάνει από παρενέργειες», έχει δηλώσει, υπογραμμίζοντας τη διαφορά φιλοσοφίας από τα παραδοσιακά παυσίπονα.

Από τη Futrue στη Vertanical

Ο Φίσερ είναι γιατρός με διδακτορικό στην Ιατρική και MBA από το Harvard. Το 2007 τιμήθηκε με τον τίτλο «CEO του Μέλλοντος» από τη McKinsey και το Manager Magazin. Ένα χρόνο αργότερα ίδρυσε τη Futrue, μαζί με τη Madlena Hohlefelder, πρώην στέλεχος της Novartis, δημιουργώντας έναν όμιλο που δραστηριοποιείται σε φαρμακευτικά προϊόντα, θεραπείες πόνου, ιατρική κάνναβη και ψηφιακή υγεία.

Το 2017 ίδρυσε τη Vertanical και στράφηκε στην αγορά της ιατρικής κάνναβης στις ΗΠΑ. Εκεί διαπίστωσε ότι πολλοί ασθενείς χρησιμοποιούσαν προϊόντα κάνναβης για χρόνιο πόνο χωρίς τυποποίηση και επιστημονική τεκμηρίωση. Η εμπειρία αυτή οδήγησε σε εκτεταμένες έρευνες και πατέντες για ειδικές ποικιλίες με αναλγητική δράση.

Επενδύσεις και προοπτικές

Μέχρι σήμερα, ο Φίσερ έχει επενδύσει πάνω από 250 εκατ. δολάρια προσωπικών κεφαλαίων στη Vertanical, εκ των οποίων 130 εκατ. ευρώ σε κλινικές δοκιμές στην ΕΕ. Συνολικά, οι επενδύσεις για την ανάπτυξη του Ver-01 ανέρχονται σε αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια.

Η επόμενη κρίσιμη φάση αφορά την απόφαση των ρυθμιστικών αρχών σε Γερμανία και Αυστρία. Αν εγκριθεί η κυκλοφορία του φαρμάκου, η Vertanical προβλέπει έσοδα άνω των 2 δισ. δολαρίων μέσα στα πρώτα δύο χρόνια. Ο εμπορικός διευθυντής της εταιρείας, Sebastian Hach, κάνει λόγο για «τεράστια ευκαιρία αγοράς», καθώς δεν υπάρχει παγκοσμίως εγκεκριμένο, μη οπιοειδές φάρμακο για τον χρόνιο πόνο με ανάλογο προφίλ.

Ο ίδιος ο Φίσερ θέτει ακόμη υψηλότερους στόχους. Μέχρι το 2030, φιλοδοξεί το Ver-01 να έχει καθιερωθεί ως ηγετική θεραπεία για τον χρόνιο πόνο, επαναπροσδιορίζοντας τα διεθνή πρότυπα αντιμετώπισής του. Αν το σχέδιο πετύχει, δεν θα πρόκειται μόνο για επιχειρηματική επιτυχία, αλλά για μια σπάνια περίπτωση όπου η φαρμακευτική καινοτομία συνδυάζεται με σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο.