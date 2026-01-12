Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος μας προτείνει μια λαχταριστή γαλατόπιτα από την κουζίνα του «Buongiorno».

Ακολουθήστε τις οδηγίες του βήμα-βήμα και δημιουργήστε ένα πιάτο με αφράτη κρέμα και τραγανή ζύμη.

Καλή σας απόλαυση!