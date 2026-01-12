Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος μας προτείνει μια λαχταριστή γαλατόπιτα από την κουζίνα του «Buongiorno».
Ακολουθήστε τις οδηγίες του βήμα-βήμα και δημιουργήστε ένα πιάτο με αφράτη κρέμα και τραγανή ζύμη.
Καλή σας απόλαυση!
Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος μας προτείνει μια λαχταριστή γαλατόπιτα από την κουζίνα του «Buongiorno».
Ακολουθήστε τις οδηγίες του βήμα-βήμα και δημιουργήστε ένα πιάτο με αφράτη κρέμα και τραγανή ζύμη.
Καλή σας απόλαυση!
Ο γνωστός chef επιστρέφει στην κουζίνα με μια παραδοσιακή συνταγή γεμάτη άρωμα και γεύση, που μπορεί να φτιάξει ο καθένας στο σπίτι
Η συνταγή συνδυάζει τη νοσταλγία του κλασικού μωσαϊκού με τη μοντέρνα πινελιά του pistachio butter.
Ο Χρήστος Βέργαδος παρουσίασε τη δική του εκδοχή για τη βασιλόπιτα Gingerbread, προσφέροντας μια πρωτότυπη πρόταση για το γιορτινό τραπέζι μέσα από την εκπομπή «Buongiorno». Ο γνωστός pastry chef συνδύασε τα αρώματα του κλασικού gingerbread με τη γεύση της παραδοσιακής βασιλόπιτας, δημιουργώντας ένα μοναδικό αποτέλεσμα που ξεχωρίζει για τη γιορτινή του διάθεση. Με απλά υλικά […]
Ο σεφ Δημήτρης Σκαρμούτσος παρουσιάζει μια ιδιαίτερη συνταγή για ριζότο με κάστανα, ρόδι και καραμελωμένα φιστίκια, συνδυάζοντας παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη δημιουργικότητα. Το πιάτο που ετοίμασε στην κουζίνα του «Buongiorno» ξεχωρίζει για την ισορροπία των υλικών και την πλούσια υφή του. Η γλυκύτητα των κάστανων και των φιστικιών συναντά τη φρεσκάδα του ροδιού, δημιουργώντας ένα […]