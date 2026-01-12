Οι Χρυσές Σφαίρες 2026 πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Κυριακής, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της σεζόν των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών βραβείων για το 2026. Η κωμικός Nikki Glaser επέστρεψε στην παρουσίαση μετά την επιτυχημένη περσινή χρονιά, ενώ η φετινή τελετή παρουσίασε αρκετές αλλαγές.

Η Ένωση Ξένων Ανταποκριτών του Χόλιγουντ (HFPA) ανακοίνωσε τις κορυφαίες παραγωγές σε κινηματογράφο και τηλεόραση, προσθέτοντας για πρώτη φορά κατηγορία για τα podcasts, αναγνωρίζοντας έτσι τη ραγδαία ανάπτυξη του μέσου. Επιπλέον, δύο τιμητικά βραβεία απονεμήθηκαν το προηγούμενο βράδυ, σε ξεχωριστή εκδήλωση με τίτλο “Golden Eve”. Εκεί, η Helen Mirren και η Sarah Jessica Parker τιμήθηκαν με τα βραβεία Cecil B. DeMille και Carol Burnett αντίστοιχα.

Λαμπερή τελετή στο Beverly Hilton

Το ξενοδοχείο Beverly Hilton γέμισε από αστέρες. Ανάμεσα στους υποψήφιους βρέθηκαν οι Michael B. Jordan (Sinners), Timothée Chalamet (Marty Supreme) και Jessie Buckley (Hamnet).

Στους παρουσιαστές της βραδιάς περιλαμβάνονταν οι George Clooney, Julia Roberts, Miley Cyrus, Charli XCX, Orlando Bloom, Priyanka Chopra Jonas, Queen Latifah, Regina Hall και Zoë Kravitz. Η Kravitz μάλιστα αναφέρθηκε στο επεισόδιο των Golden Globes στη σειρά The Studio, όπου συμπρωταγωνιστεί με τον Dave Franco. Παρόντες ήταν επίσης οι πρωταγωνιστές της σειράς Heated Rivalry, Connor Storrie και Hudson Williams.

Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Ξένων Ανταποκριτών του Χόλιγουντ, η ταινία «Η μια μάχη μετά την άλλη» (One Battle After Another) αναδείχθηκε πρωταγωνίστρια της 83ης τελετής, αποσπώντας τέσσερα βραβεία, ανάμεσά τους αυτά της καλύτερης κωμωδίας και της σκηνοθεσίας για τον Πολ Τόμας Άντερσον.

Τα βραβεία ερμηνείας μοιράστηκαν σε πολλές παραγωγές. Μεταξύ των νικητών ήταν οι Wagner Moura για το The Secret Agent, Jessie Buckley για το Hamnet, Stellan Skarsgård για το Sentimental Value και Timothée Chalamet για το Marty Supreme.

Στις τηλεοπτικές κατηγορίες, διακρίθηκαν η Rhea Seehorn για το Pluribus, ο Seth Rogen για το The Studio και ο Noah Wyle για το The Pitt.

Η πιο συγκινητική ομιλία

Η Teyana Taylor κέρδισε το βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία One Battle After Another, στέλνοντας δυνατό μήνυμα στις γυναίκες αφρικανικής καταγωγής. «Η ευαισθησία μας δεν είναι αδυναμία… ανήκουμε σε κάθε χώρο που πατάμε», είπε συγκινημένη. Ήταν η πρώτη φορά που η Taylor προτάθηκε για Χρυσή Σφαίρα, κάνοντάς την ομιλία της ακόμη πιο αυθεντική.

Η πιο “Χολιγουντιανή” στιγμή

Ο Stellan Skarsgård, βραβευμένος ως Καλύτερος Β’ Ανδρικός Ρόλος για την ταινία Sentimental Value, απέφυγε τις μακροσκελείς ευχαριστίες, λέγοντας πως δεν θα περάσει έξι λεπτά διαβάζοντας ονόματα από τους τίτλους. Ευχαρίστησε τη σύζυγο και τα παιδιά του, αστειευόμενος ότι του έμαθαν τι σημαίνει «κακός πατέρας». Έκλεισε υπενθυμίζοντας πως «ο κινηματογράφος πρέπει να προβάλλεται στις αίθουσες».

Η πιο συζητημένη σύμπτωση

Όταν η Priyanka Chopra-Jones και η Lalisa Manobal από το The White Lotus ανέβηκαν στη σκηνή για να ανακοινώσουν το βραβείο Καλύτερου Ανδρικού Ρόλου σε τηλεοπτική σειρά, η Chopra-Jones έκανε αναφορά στους Pittsburgh Steelers. Λίγο μετά, ο Noah Wyle, πρωταγωνιστής της σειράς The Pitt – που διαδραματίζεται στο Πίτσμπουργκ – αναδείχθηκε νικητής, προκαλώντας πληθώρα θεωριών και σχολίων στο διαδίκτυο.

Η πιο αυθόρμητη ατάκα

Η Jean Smart, παραλαμβάνοντας το τρίτο της βραβείο για τη σειρά Hacks, περιορίστηκε να πει με ειλικρίνεια: «Τι να πω; Είμαι άπληστη». Εξήγησε ότι είχε ήδη κάνει «ένα ξέσπασμα» στο κόκκινο χαλί και δεν ήθελε να επαναληφθεί. Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι αναφερόταν στις ανησυχίες της για την πολιτική κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι Χρυσές Σφαίρες 2026 απέδειξαν για ακόμη μία χρονιά ότι η λάμψη του Χόλιγουντ συνδυάζεται με αιχμηρό χιούμορ, κοινωνικά μηνύματα και αληθινές στιγμές αυθορμητισμού.

Νικητές στις κατηγορίες κινηματογράφου

Καλύτερο δραματικό φιλμ: Hamnet

Καλύτερη κωμωδία ή μιούζικαλ: «Η μια μάχη μετά την άλλη»

Καλύτερος ηθοποιός σε δραματικό ρόλο: Βάγκνερ Μόουρα, «Ο μυστικός πράκτορας» (The Secret Agent)

Καλύτερη ηθοποιός σε δραματικό ρόλο: Τζέσι Μπάκλεϊ, Hamnet

Καλύτερος ηθοποιός σε κωμικό ρόλο: Τιμοτέ Σαλαμέ, Marty Supreme

Καλύτερη ηθοποιός σε κωμικό ρόλο: Ρόουζ Μπερν, «Αν είχα πόδια θα σε κλώτσαγα» (If I Had Legs I’d Kick You)

Καλύτερος β΄ ανδρικός ρόλος: Στέλαν Σκάρσγκορντ, «Συναισθηματική Αξία» (Sentimental Value)

Καλύτερος β΄ γυναικείος ρόλος: Τεγιάνα Τέιλορ, «Η μια μάχη μετά την άλλη»

Καλύτερη σκηνοθεσία: Πολ Τόμας Άντερσον, «Η μια μάχη μετά την άλλη»

Καλύτερη ξένη ταινία: «Ο μυστικός πράκτορας» (Βραζιλία)

Καλύτερη επίδοση στο box office: Sinners

Καλύτερη ταινία ανιμέισον: KPop Demon Hunters

Νικητές στις κατηγορίες τηλεόρασης

Καλύτερη δραματική σειρά: The Pitt

Καλύτερος ηθοποιός σε δραματική σειρά: Νόα Γουάιλ, The Pitt

Καλύτερη ηθοποιός σε δραματική σειρά: Ρία Σίχορν, Pluribus

Καλύτερη κωμική σειρά ή μιούζικαλ: The Studio

Καλύτερος ηθοποιός σε κωμική σειρά ή μιούζικαλ: Σεθ Ρόγκεν, The Studio

Καλύτερη ηθοποιός σε κωμική σειρά ή μιούζικαλ: Τζιν Σμαρτ, Hacks

Καλύτερη τηλεοπτική ταινία ή μίνι σειρά: Adolescence

Καλύτερος ηθοποιός σε τηλεοπτική ταινία ή μίνι σειρά: Στίβεν Γκρέιαμ, Adolescence

Καλύτερη ηθοποιός σε τηλεοπτική ταινία ή μίνι σειρά: Μισέλ Γουίλιαμς, Dying for Sex