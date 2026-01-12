Συναγερμός έχει σημάνει στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου στην Πάτρα, καθώς μία γυναίκα απειλεί να πέσει από ταράτσα πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με το thebest.gr, στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.