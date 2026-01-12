Συναγερμός έχει σημάνει στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου στην Πάτρα, καθώς μία γυναίκα απειλεί να πέσει από ταράτσα πολυκατοικίας.
Σύμφωνα με το thebest.gr, στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.
Νέο κάλεσμα προς τους αγρότες να συμμετάσχουν στον διάλογο με την κυβέρνηση απηύθυνε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, την ώρα που σε μπλόκα όπως της Νίκαιας Λάρισας, των Μαλγάρων και του Κάστρου Βοιωτίας διατυπώνονται εισηγήσεις να μην πραγματοποιηθεί η συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου την Τρίτη (13/1). Σύμφωνα με το […]
Το βράδυ της Κυριακής ξέσπασαν επεισόδια στον Ασπρόπυργο με φωτιές και ρίψεις πετρών κατά λεωφορείου και οχήματος ασφαλείας.
Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συγκλονίζει το Μαρμάρι της Νότιας Εύβοιας, όπου μια 37χρονη δασκάλα έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 22χρονο σύντροφό της. Το επεισόδιο σημειώθηκε μέσα στα τελευταία 24ωρα, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με πληροφορίες του eviathema, ο καβγάς του ζευγαριού φαίνεται να ξέσπασε για λόγους ζηλοτυπίας. Ο νεαρός άνδρας φέρεται […]
Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε τα ξημερώματα σε ψητοπωλείο που βρίσκεται επί της οδού Αγωνιστών Πολυτεχνείου 70 στον Άγιο Δημήτριο. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 2:40 τρεις άγνωστοι δράστες που επέβαιναν σε όχημα άνοιξαν πυρ εναντίον του ιδιοκτήτη του καταστήματος, ηλικίας 70 ετών από την Αλβανία και του 39χρονου γιού του. Στη συνέχεια οι […]