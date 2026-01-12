Κακοκαιρία πλήττει από το βράδυ της Κυριακής τη Στερεά Ελλάδα, με τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Η ραγδαία επιδείνωση του καιρού φέρνει κύμα ψύχους, χιονοπτώσεις και θυελλώδεις βόρειους ανέμους, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν ορεινές, ημιορεινές αλλά και πεδινές περιοχές της περιφέρειας έως και το μεσημέρι.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, οι πρώτες χιονοπτώσεις έκαναν την εμφάνισή τους στα ορεινά. Σταδιακά, η κακοκαιρία επεκτείνεται και σε χαμηλότερα υψόμετρα, ενώ οι ισχυροί άνεμοι και η πτώση της θερμοκρασίας δημιουργούν συνθήκες παγετού, κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες. Ο κίνδυνος προβλημάτων στις μετακινήσεις και στο οδικό δίκτυο είναι αυξημένος.

Οι τοπικές αρχές προχώρησαν σε σειρά προληπτικών μέτρων, με έμφαση στη λειτουργία των σχολείων. Στον δήμο Δομοκού, με απόφαση του δημάρχου, το Γυμνάσιο και το Λύκειο δεν θα λειτουργήσουν δια ζώσης, καθώς τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης. Η απόφαση συνδέεται και με την ολοκλήρωση εργασιών συντήρησης στα συστήματα θέρμανσης, για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Στον δήμο Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας, όλες οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα ξεκινήσουν στις 10:00 το πρωί, ώστε να αποφευχθούν οι μετακινήσεις κατά τις ώρες παγετού. Αντίστοιχα, στον δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων στην Εύβοια, αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας των σχολείων στις κοινότητες Αγίας Σοφίας, Στενής και Στροπώνων, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Στα Πολιτικά, τα σχολεία παραμένουν κλειστά και εξαιτίας διακοπής ηλεκτροδότησης.

Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας και οι δήμοι έχουν θέσει σε πλήρη ετοιμότητα τα μηχανήματα αποχιονισμού και το προσωπικό τους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν από την κακοκαιρία.