Για την πορεία του καιρού τις επόμενες 24 ώρες ενημέρωσε το κοινό μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, το βράδυ της Δευτέρας (12/1) θα είναι το πιο ψυχρό μέχρι στιγμής, με τη θερμοκρασία σε αρκετές περιοχές της χώρας να κυμαίνεται κάτω του 0°C.

Το κύμα ψύχους θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη (14/1), όπου ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 15 βαθμούς Κελσίου, «μέχρι την Κυριακή που δεν αποκλείεται να έχουμε νέα ψυχρή εισβολή», επισημαίνει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Στην Πάρνηθα έπεσαν τα πρώτα χιόνια

Τα πρώτα χιόνια έπεσαν και στην Πάρνηθα τη Δευτέρα με τις θερμοκρασίες στο λεκανοπέδιο αλλά και την πόλη της Αθήνας να είναι ιδιαίτερα χαμηλές.

​Ο υδράργυρος στην Πάρνηθα κατρακύλησε στους -6 βαθμούς Κελσίου (σε υψόμετρο 1.000 μέτρων), ενώ πυκνή ομίχλη και στρωμένο χιόνι συνθέτουν ένα όμορφο αλλά και επικίνδυνο σκηνικό στο μονοπάτι προς το καταφύγιο Φλαμπούρι.

Αν και οι δρόμοι παραμένουν ανοιχτοί, οχήματα της Περιφέρειας βρίσκονται σε επιφυλακή στο ύψος του Τελεφερίκ, με τις αρχές να υπενθυμίζουν στους οδηγούς πως οι αντιολισθητικές αλυσίδες πρέπει να βρίσκονται στα αυτοκίνητα για παν ενδεχόμενο.

​Το κύμα ψύχους επηρεάζει ολόκληρη τη χώρα. Χιονοπτώσεις σημειώθηκαν επίσης στα Βίλια, τη Στενή Ευβοίας και τη Χαλκιδική, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα η θερμοκρασία έκανε «βουτιά», αγγίζοντας τους -13 βαθμούς στο Νυμφαίο.