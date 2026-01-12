Εκδόθηκε δικαστική απόφαση για την υπόθεση της άγριας δολοφονίας της 32χρονης εφοριακού Δώρας Ζέμπερη, εννέα χρόνια μετά το έγκλημα στο Β’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Το δικαστήριο επιδίκασε αποζημίωση ύψους 80.000 ευρώ συν τους τόκους στον πατέρα της, Κώστα Ζέμπερη, κρίνοντας ότι υπήρξαν ελλιπή μέτρα ασφαλείας στον χώρο.

Η Δώρα Ζέμπερη είχε βρεθεί στο νεκροταφείο τον Οκτώβριο του 2017 για να ανάψει το καντήλι σε τάφο συγγενικού της προσώπου, όταν δέχθηκε επίθεση από τον Εμμανουήλ Σοροπίδη. Ο δράστης τη μαχαίρωσε 14 φορές με σκοπό τη ληστεία, προκαλώντας τον θάνατό της. Ο 66χρονος σήμερα άνδρας καταδικάστηκε σε δύο φορές ισόβια κάθειρξη.

Ο πατέρας της 32χρονης είχε καταθέσει αγωγή κατά του Δήμου Αθηναίων, υποστηρίζοντας ότι ο χώρος του νεκροταφείου, ως δημοτική ιδιοκτησία, δεν διέθετε επαρκή μέτρα φύλαξης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του STAR, το δικαστήριο αποφάσισε την καταβολή αποζημίωσης άνω των 80.000 ευρώ, ποσό που μαζί με τους τόκους φτάνει περίπου τις 150.000 ευρώ, όπως δήλωσε ο δικηγόρος του κ. Ζέμπερη, Απόστολος Λύτρας.

«Από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ότι υπήρχε ευθύνη και των αρμοδίων του χώρου του νεκροταφείου γιατί δεν υπήρχε κανένα μέτρο ασφαλείας. Εξεδόθη η απόφαση του δικαστηρίου που αποζημιώνει τον πατέρα της Δώρας συν τους τόκους όλων αυτών των ετών. Το συνολικό ποσό ανέρχεται περίπου στις 150.000 ευρώ», ανέφερε ο κ. Λύτρας.

Η υπόθεση που συγκλόνισε το Πανελλήνιο

Η δολοφονία της Δώρας Ζέμπερη είχε προκαλέσει σοκ στην κοινή γνώμη λόγω της αγριότητάς της. Ο Σοροπίδης υποστήριξε αρχικά ότι είχε μεταβεί στο νεκροταφείο για να κλέψει και πως η συνάντησή του με την εφοριακό ήταν τυχαία. Όταν εκείνη αντέδρασε, τη μαχαίρωσε θανάσιμα και στη συνέχεια της άρπαξε την τσάντα, πουλώντας το κινητό της τηλέφωνο για μόλις 20 ευρώ.

Κατά την ανάκριση, ο δράστης άλλαξε κατάθεση, ισχυριζόμενος ότι δύο άτομα τον είχαν προσεγγίσει και του είχαν ζητήσει να σκοτώσει τη νεαρή γυναίκα λόγω της θέσης της στην εφορία, προσφέροντάς του 30.000 ευρώ και ναρκωτικά. Οι ισχυρισμοί του εξετάστηκαν, ωστόσο κρίθηκαν αβάσιμοι και δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε άλλα πρόσωπα.

Ο Εμμανουήλ Σοροπίδης καταδικάστηκε τελικά σε δύο φορές ισόβια κάθειρξη χωρίς κανένα ελαφρυντικό, τόσο σε πρώτο βαθμό όσο και στο Εφετείο. Η Δώρα Ζέμπερη εργαζόταν από το 2013 στη ΔΟΥ Πειραιά ως ελεγκτής και ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στους συναδέλφους της.