Έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 μπορούν να υποβληθούν οι αιτήσεις συμμετοχής στον 10ο κύκλο του Προγράμματος Επιχειρηματικής Επιτάχυνσης της Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας «Αρχιμήδης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η πρόσκληση απευθύνεται στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας που διαθέτουν επιχειρηματικές ιδέες με καινοτόμα χαρακτηριστικά και επιθυμούν να τις μετατρέψουν σε εφαρμόσιμες λύσεις με προοπτική εξόδου στην αγορά.

Το πρόγραμμα έρχεται να καλύψει ένα γνώριμο κενό. Τη μετάβαση από την ακαδημαϊκή σύλληψη στην επιχειρηματική πράξη. Με δομημένο πλαίσιο, σαφή χρονοδιαγράμματα και πρακτικό προσανατολισμό, η Επιχειρηματική Μονάδα του «Αρχιμήδη» λειτουργεί ως επιταχυντής για ιδέες που βρίσκονται σε πρώιμο ή ενδιάμεσο στάδιο ωρίμανσης. Στόχος είναι η συστηματική υποστήριξη των ομάδων, ώστε να ελέγξουν την εφικτότητα της πρότασής τους και να τη δοκιμάσουν σε πραγματικές συνθήκες αγοράς.

Όπως έχει ανακοινωθεί, δικαίωμα συμμετοχής έχουν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, ερευνητές, μέλη ΔΕΠ και λοιπό προσωπικό του ΕΚΠΑ, καθώς και απόφοιτοι έως και τρία έτη μετά την αποφοίτησή τους. Αίτηση μπορούν να καταθέσουν τόσο μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα όσο και επιχειρηματικές ομάδες ή νεοφυείς επιχειρήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον ένα μέλος τους προέρχεται από την πανεπιστημιακή κοινότητα.

Η πρώτη φάση του προγράμματος ξεκινά τον Φεβρουάριο του 2026 και περιλαμβάνει σειρά εργαστηρίων με φυσική παρουσία, στους χώρους του Επιχειρηματικού Επιταχυντή στο κέντρο της Αθήνας. Τα workshops καλύπτουν κρίσιμες ενότητες, όπως η μεθοδολογία Lean Startup, ο καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου, η ανάλυση ανταγωνισμού και αγοράς, το marketing και το digital marketing, η ανάπτυξη ελάχιστα βιώσιμου προϊόντος (MVP) και η προετοιμασία παρουσίασης της επιχειρηματικής ιδέας. Παράλληλα, οι ομάδες λαμβάνουν στοχευμένη συμβουλευτική καθοδήγηση και mentoring από στελέχη της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας.

Οι ομάδες που θα ξεχωρίσουν προχωρούν στη δεύτερη φάση, όπου το βάρος μεταφέρεται στο επιχειρηματικό σχέδιο, στα οικονομικά, στη χρηματοδότηση και στην ανάπτυξη πωλήσεων. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με Demo Day, δίνοντας στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις ιδέες τους σε επενδυτές και εκπροσώπους της αγοράς — ένα πρώτο, ουσιαστικό τεστ εξωστρέφειας για την επόμενη μέρα της καινοτομίας.

Έχοντας πλέον έξι κλεισμένα έτη λειτουργίας, το Κέντρο Αρχιμήδης, έχει καθιερωθεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ως το σημείο αναφοράς των ερευνητών για την προστασία και αξιοποίηση της εφαρμοσμένης έρευνας που πραγματοποιούν και παράλληλα ως ο καθοδηγητής των φοιτητών και ερευνητών στην καλλιέργεια και ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους ιδεών.