Το νέο Mazda CX-6e είναι το νέο μοντέλο στην γκάμα ηλεκτρικών μοντέλων της Mazda. Αναμένεται να κυκλοφορήσει το καλοκαίρι του 2026. Το CX-6e υιοθετεί την σχεδιαστική γλώσσα Kodo, όντας ένα νέο ν SUV που έχει σπορ εμφάνιση και μεγάλους χώρους.
Το Mazda CX-6e φέρει μια μεγάλη οθόνη αφής 26 ιντσών που μπορεί να διαιρεθεί σε δύο τμήματα και προσφέρει στον οδηγό και στους επιβάτες πρόσβαση στο σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας του αυτοκινήτου.
Η οθόνη συμπληρώνεται από μεγάλο Head-Up Display στο παρμπρίζ.
Το ηλεκτρικό κινητήριο σύνολο του CX-6e φέρει μια μεγάλη μπαταρία λιθίου-σιδήρου (LFP) χωρητικότητας 78 kWh, που δίνει την απαραίτητη ενέργεια στον ηλεκτροκινητήρα που αποδίδει 258 ίππους. Μπορεί να επιταχύνει από τα 100 χλμ./ώρα σε 7,9 δευτερόλεπτα ενώ η τελική του αγγίζει τα 180 χλμ./ώρα. Η αυτονομία του νέου ηλεκτρικού αγγίζει τα 480 χιλιόμετρα (WLTP), ενώ, μπορεί να φορτίσει με μέγιστο ρυθμό 195 kW σε ταχυφορτιστή DC, με το 10-80% να διαρκεί 24 λεπτά
