Πού, άραγε, μπορούν να συναντηθούν ο σεξισμός, η χρήση ναρκωτικών ουσιών και οι ναζιστικοί χαιρετισμοί – πέρα, βεβαίως, από την κινηματογραφική οθόνη; Μα φυσικά, σε μια μονάδα από τις θεωρούμενες ελίτ του στρατού της Γερμανίας, γνωστού και ως Μπούντεσβερ.

Αυτό τουλάχιστον αποκαλύπτει δημοσίευμα των Financial Times, δίνοντας συνέχεια σε σχετικές πληροφορίες που είχαν δει το φως της δημοσιότητας από τα τέλη του 2025. «Οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις πλήττονται από ένα σκάνδαλο που αφορά σεξουαλική κακοποιητική συμπεριφορά, ακροδεξιό εξτρεμισμό και χρήση ναρκωτικών, που απειλεί να υπονομεύσει τις προσπάθειες ενίσχυσης του στρατεύματος και τόνωσης των κατατάξεων σε αυτό», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Το 26ο Σύνταγμα Αλεξιπτωτιστών

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η επίμαχη μονάδα είναι το 26ο Σύνταγμα Αλεξιπτωτιστών, που εδρεύει σε πόλη του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Αποτελείται δε από περίπου 1.700 επίλεκτους, οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς σε δύσκολες και επικίνδυνες αποστολές σε μέτωπα στο εξωτερικό, όπως Αφγανιστάν, Μάλι και Σουδάν.

Οι έρευνες που διεξάγονται ήδη αφορούν καταγγελίες και στοιχεία που περιλαμβάνουν 55 μέλη της, τα οποία εμφανίζονται να φορούν ναζιστικές στολές και να κάνουν χρήση ναρκωτικών. Η επίσημη αντίδραση δε που υπάρχει από την πλευρά της κυβέρνησης και συγκεκριμένα από τον υπουργό Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, προαναγγέλλει βαρύτατες «καμπάνες» στην περίπτωση που οι κατηγορίες αποδειχθούν αληθείς.

Η αλήθεια, ωστόσο, είναι πως παρά το σοκ που προκαλεί η συγκεκριμένη υπόθεση, δεν φαίνεται πως αποτελεί εξαίρεση στη Γερμανία. Κι αυτό διότι, κατά καιρούς, έχουν έρθει στην επιφάνεια αποκαλύψεις που αφορούν τόσο σεξουαλικές παρενοχλήσεις όσο και, κυρίως, συγκρότηση και δράση νεοναζιστικών και αντισημιτικών πυρήνων στους κόλπους των ενόπλων δυνάμεων και της αστυνομίας.

Στη χώρα της AfD

Για του λόγου το αληθές, ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 2010, έρευνες έκαναν λόγο για πολλές δεκάδες μέλη της ακροδεξιάς οργάνωσης «Πολίτες του Ράιχ» εντός των συγκεκριμένων σωμάτων. Το 2020, επίσης, στο πλαίσιο εφόδου κατά των Νεοναζί σε πανεθνικό επίπεδο, οι πληροφορίες ανέφεραν ότι στους συλληφθέντες περιλαμβάνονταν και ορισμένοι αξιωματικοί. Την ίδια χρονιά, διαλύθηκε ένας πυρήνας στην μονάδα-ελίτ KSK, για τον ίδιο λόγο.

Πιο πρόσφατα, το 2022 και το 2024, οι αρχές προχώρησαν σε μαζικές συλλήψεις ακροδεξιών και νεοναζί από τις τάξεις αστυνομίας και στρατού, με την κατηγορία πως σχεδίαζαν βίαιη ανατροπή του δημοκρατικού πολιτεύματος της χώρας.

Ίσως, τελικώς, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι περισσότερες δημοσκοπήσεις φέρνουν πρώτο κόμμα με διαφορά την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), μέλη και βουλευτές της οποίας δεν έχουν κρύψει τους δεσμούς τους με το ένοχο και εγκληματικό παρελθόν της χώρας.