Και με τη… βούλα παίκτης της Γκρέμιο είναι ο Τετέ, καθώς ο βραζιλιάνικος σύλλογος ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου εξτρέμ από τον Παναθηναϊκό.

«Ο καλός γιος επιστρέφει πάντα στο σπίτι, και ο Τετέ είναι ξανά στο Γκρέμιο. Αφού ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή του στις ακαδημίες του συλλόγου και έχτισε την καριέρα του στην Ευρώπη, ο ποδοσφαιριστής επιστρέφει στον σύλλογο με συμβόλαιο διάρκειας μέχρι το τέλος του 2029.

Μετά από επτά χρόνια, ο Τετέ επιστρέφει στους Τρικολόρ για να πραγματοποιήσει ένα παιδικό όνειρο: να αγωνιστεί στην Αρένα με την επαγγελματική φανέλα της Γκρέμιο.

Καλώς ήρθες ξανά στο σπίτι, Τετέ. Η Γκρέμιο και ο κόσμος της σε περιμένουν», ανέφερε η νέα του ομάδα.