Αντιολισθητικές αλυσίδες υποχρεούνται να τοποθετήσουν οι οδηγοί στα οχήματά τους, εφόσον κινούνται σε περιοχές όπου έχει εκδοθεί ειδική απόφαση λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Σε διαφορετική περίπτωση, προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο καιρός αναμένεται να επιδεινωθεί σταδιακά από το απόγευμα, με κύρια χαρακτηριστικά το έντονο κύμα ψύχους, τους ισχυρούς βόρειους ανέμους και τις χιονοπτώσεις σε ορεινές, ημιορεινές αλλά και πεδινές περιοχές, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα. Οι οδηγοί καλούνται να φέρουν στις μετακινήσεις τους τα απαραίτητα αντιολισθητικά μέσα.

Η περίοδος κατά την οποία οι οδηγοί οφείλουν να διαθέτουν αντιολισθητικά μέσα εκτείνεται από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο κάθε έτους. Ωστόσο, η χρήση τους καθίσταται υποχρεωτική μόνο κατόπιν σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων αρχών, όπως οι Αστυνομικές Διευθύνσεις, οι Διευθύνσεις Τροχαίας και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Εάν δεν έχουν εκδοθεί τέτοιες αποφάσεις, δεν υπάρχει υποχρέωση μεταφοράς ή χρήσης αντιολισθητικών μέσων. Οι οδηγοί πρέπει να έχουν στο όχημά τους αλυσίδες ή άλλα εγκεκριμένα μέσα μόνο όταν αυτό προβλέπεται από τις αρμόδιες αρχές.

Το πρόστιμο και οι κυρώσεις

Η μη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή άλλων εγκεκριμένων αντιολισθητικών μέσων σε δρόμους όπου αυτά είναι υποχρεωτικά επισύρει διοικητικό πρόστιμο. Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και ειδικότερα το Άρθρο 23 («Ταχύτητα και απόσταση μεταξύ οχημάτων»), το πρόστιμο ανέρχεται σε 30 ευρώ.

Πέραν του χρηματικού προστίμου, σε περίπτωση που ο οδηγός κινείται σε δρόμο με σχετική σήμανση («Ρ-59»: Υποχρεωτική χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε τουλάχιστον δύο κινητήριους τροχούς), προβλέπεται και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για διάστημα δέκα ημερών.

Ως αντιολισθητικά μέσα θεωρούνται, μεταξύ άλλων, οι χιονοκουβέρτες και τα χειμερινά ελαστικά που φέρουν την ειδική σήμανση M+S και το «αλπικό» σύμβολο.