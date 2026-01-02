Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμα της Παρασκευής ένα έντονο κύμα κακοκαιρίας στην Ήπειρο, με πυκνή χιονόπτωση να πλήττει πολλές ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει κάτω από το μηδέν, δημιουργώντας συνθήκες βαθύ χειμώνα.

Στα Πράμαντα των Τζουμέρκων, στο Μέτσοβο, στη Μηλιά, αλλά και σε αρκετά χωριά του κεντρικού και ανατολικού Ζαγορίου, το χιόνι έχει καλύψει τόσο τους οικισμούς όσο και το οδικό δίκτυο. Για λόγους ασφαλείας, αλατιέρες και μηχανήματα αποχιονισμού επιχειρούν συνεχώς, καθώς πρόκειται για περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση λόγω της περιόδου.

Εγκλωβισμοί οχημάτων στο Ζαγόρι

Προβλήματα σημειώθηκαν στον επαρχιακό δρόμο Αρίστη – Ασπράγγελοι, όπου αρκετοί επισκέπτες κινήθηκαν χωρίς αντιολισθητικές αλυσίδες. Ως αποτέλεσμα, οχήματα ακινητοποιήθηκαν και προκλήθηκαν μικροί εγκλωβισμοί.

Στην περιοχή επιχειρούν αλατιέρες και τέσσερα μηχανήματα αποχιονισμού. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμαρχος Ζαγορίου Γιώργος Σουκουβέλος ανέφερε ότι στο χωριό Καπέσοβο οργανώθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού πέντε αυτοκινήτων επισκεπτών, τα οποία ακινητοποιήθηκαν λόγω του χιονιού και του παγετού που μετέτρεψε το οδόστρωμα σε «παγοδρόμιο».

Χιόνια και στην Εγνατία Οδό

Ισχυρή χιονόπτωση καταγράφεται και στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα από το Μέτσοβο έως την Παναγιά. Παρά τις δυσμενείς συνθήκες, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα στην κυκλοφορία, καθώς τα μηχανήματα καθαρισμού και οι ρίψεις αλατιού ενεργοποιήθηκαν έγκαιρα.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς για αυξημένη προσοχή, τήρηση χαμηλών ταχυτήτων και υποχρεωτικό εξοπλισμό με αντιολισθητικές αλυσίδες, ειδικά για όσους κινούνται προς ορεινούς προορισμούς.