Σε διακοπή κυκλοφορίας στην λεωφόρο Πάρνηθος, από το ύψος του τελεφερίκ και πάνω προχώρησε η Τροχαία, καθώς χιονίζει, ενώ το οδόστρωμα είναι ολισθηρό και λόγω παγετού.

Στα λευκά έχουν ντυθεί από το πρωί και τα ορεινά της κεντρικής Εύβοιας. ‘Οπως μεταδίδει η ΕΡΤ, στην Εύβοια, την περιοχή που θα δεχτεί και τις περισσότερες χιονοπτώσεις από αυτό το κύμα κακοκαιρίας – εξπρές, χιονίζει σε χωριά του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων από την Στενή προς τους Στρόπωνες, στον Άγιο αλλά και στη Σέττα του Δήμου Ερέτριας.

Η θερμοκρασία πέφτει όσο προχωρά η μέρα και δεν αποκλείεται το θερμόμετρο να δείχνει κάτω από το μηδέν στην αλλαγή του χρόνου.

Από τα χιόνια σε ανοιξιάτικο διάλειμμα με θερμοκρασίες έως και 19°C

Ένα ανοιξιάτικο διάλειμμα προβλέπεται να κάνει την εμφάνισή του μέσα στον χειμώνα, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Σάκη Αρναούτογλου. Από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, η θερμοκρασία αναμένεται να ανέβει αισθητά, φτάνοντας ακόμη και τους 17–19°C σε ορισμένες περιοχές της χώρας.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο ίδιος, πρόκειται για ένα προσωρινό φαινόμενο και όχι για πραγματική αλλαγή εποχής. «Μην ξεγελαστείτε, είναι διάλειμμα, όχι άνοιξη», τονίζει χαρακτηριστικά.

Τσουχτερό κρύο και τοπικές βροχοπτώσεις την Πρωτοχρονιά – Η πρόγνωση της Χριστίνας Ρήγου

Η πρώτη μέρα της νέας χρονιάς θα είναι αρκετά κρύα, με παγετό το πρωί στα ηπειρωτικά και λίγα φαινόμενα που σταδιακά θα περιοριστούν στα νότια.

Ασθενείς τοπικές βροχές προβλέπονται την Πέμπτη στο Αιγαίο, αλλά από το μεσημέρι θα περιοριστούν στην Κρήτη και η μέρα θα είναι ηλιόλουστη στα περισσότερα νησιά.

Τις πρώτες πρωινές ώρες ασθενείς χιονοπτώσεις σε πολύ χαμηλά υψόμετρα αναμένονται στην ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στη Θάσο, στη Λήμνο και στη Χαλκιδική, καθώς και στην κεντρική Εύβοια, ωστόσο γρήγορα θα σταματήσουν και ο ήλιος θα κυριαρχήσει. Στις υπόλοιπες περιοχές από το πρωί αναμένεται ηλιοφάνεια, με έντονο κρύο.

Καθώς η θερμοκρασία θα είναι χαμηλή καθόλη τη διάρκεια της ημέρας και δεν θα ξεπεράσει το μεσημέρι τους 5 στα κεντρικά και βόρεια και 8-10 βαθμούς στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά. Έντονο κρύο αναμένεται και στα νησιά του Αιγαίου, με τις μέγιστες τιμές από 5 βαθμούς στα βόρεια έως 11 νοτιότερα.

Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι στα πελάγη 3-5 μποφόρ, στο Αιγαίο ισχυροί έως 6, μέχρι το μεσημέρι και 7 μποφόρ.

Ο καιρός σε Αττική & Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένεται ήλιος και κρύο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -1 έως 8 βαθμούς, βόρειοι οι άνεμοι 6-7 μποφόρ νωρίς το πρωί , αλλά βαθμιαία θα υποχωρήσουν.

Μια ηλιόλουστη μέρα θα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη, με λίγα χιόνια το πρωί στη Χαλκιδική. Παγωνιά αναμένεται μέσα στην ημέρα, με τη θερμοκρασία από -3…4 βαθμούς, βόρειοι άνεμοι το πρωί 5-6 μποφόρ, από το μεσημέρι όμως θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.