Διακόπηκε, λόγω έντονης χιονόπτωσης, η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Πάρνηθος, στο ύψος του Καζίνο. Νωρίτερα σημειώθηκε πυκνή χιονόπτωση και στην Ιπποκράτειο Πολιτεία. Επίσης χιονίζει στο Καπανδρίτι όπου το έχει στρώσει όπως φαίνεται και στις εικόνες.

Στα λευκά «ντύθηκαν» κι άλλες περιοχές της χώρας

Άκρως χειμωνιάτικο αναμένεται να είναι το σκηνικό του καιρού, τόσο την Παραμονή όσο και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς. Στην Εύβοια οι άνεμοι δεν χαρίστηκαν ούτε στο χριστουγεννιάτικο δέντρο που πήγαινε πέρα – δώθε ενώ στα μεγαλύτερα υψόμετρα την εμφάνισή του έκαναν τα πρώτα χιόνια.

Τα εκχιονιστικά και οι αλατιέρες έπιασαν δουλειά από νωρίς, αφού πολλοί θα κινηθούν εκεί τις επόμενες ώρες για εκδρομή. Στη Στενή Ευβοίας και στην Πάρνηθα χιόνισε και πολλοί έσπευσαν να απολαύσουν το λευκό τοπίο. Τυχεροί κι εκείνοι που θα βρεθούν στο Λιβάδι Ελασσόνας. Και στην Μηλιά Μετσόβου το έχει στρώσει.

Όπως μετέδωσε το MEGA, με τον άνεμο να ξυρίζει και τα χιόνια να κάνουν στις περισσότερες περιοχές αισθητή την παρουσία τους το καλό είναι πως θα έχουμε μια ωραία εικόνα στις γιορτές, αλλά από την άλλη πολλοί οδηγοί θα αντιμετωπίσουν προβλήματα και για αυτό θα πρέπει όλοι να έχουν αλυσίδες. Πολλές βροχές αναμένονται από το Σάββατο αλλά η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο.