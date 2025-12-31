Χιόνια και χαμηλές θερμοκρασίες ντύνουν τη χώρα στα λευκά την παραμονή Πρωτοχρονιάς, καθώς ο καιρός δείχνει πλέον το χειμωνιάτικο πρόσωπό του. Το ψύχος και τα πρώτα φαινόμενα δημιουργούν σκηνικό καθαρού χειμώνα, επηρεάζοντας κυρίως ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Παράλληλα, στην Πάρνηθα σημειώνονται χιονοπτώσεις, εντείνοντας το χειμωνιάτικο κλίμα και προσελκύοντας επισκέπτες που θέλουν να απολαύσουν τις πρώτες εικόνες του λευκού τοπίου.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Εύβοια, όπου οι προβλέψεις επιβεβαιώθηκαν και το χιόνι έκανε την εμφάνισή του από νωρίς σήμερα, Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου. Το τοπίο θυμίζει καρτ ποστάλ, προσφέροντας ένα ψυχρό αλλά γιορτινό σκηνικό λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου.

Χιονοπτώσεις σημειώνονται στα χωριά του Δήμου Διρφύων‑Μεσσαπίων, από τη Στενή έως τις Στρόπωνες, καθώς και στην περιοχή του Άγιου και στη Σέττα του Δήμου Ερέτριας. Μηχανήματα της Περιφέρειας επιχειρούν από νωρίς το πρωί για να κρατήσουν ανοιχτό το οδικό δίκτυο.

Την ίδια ώρα, χιονοπτώσεις καταγράφηκαν και στον Χελμό, προσδίδοντας έντονα εορταστικό χαρακτήρα στο τοπίο και ενισχύοντας το ενδιαφέρον για το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων. Παρά τη χαμηλή θερμοκρασία, η χιονοκάλυψη δεν επαρκεί ακόμη για τη λειτουργία των πιστών σκι και snowboard, ωστόσο οι συνθήκες θεωρούνται ιδανικές για χειμερινές εξορμήσεις.

Χιόνια σημειώθηκαν και στη Φλώρινα, προσφέροντας όμορφες εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Χιόνι και χαλάζι έπεσαν επίσης το βράδυ στην Αλεξανδρούπολη.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας:

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Με τσουχτερό κρύο θα υποδεχθεί η χώρα το νέο έτος. Την Πέμπτη, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, αναμένονται λίγες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, με ασθενείς βροχές στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, οι οποίες θα εξασθενήσουν γρήγορα. Στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει ηλιοφάνεια.

Παρά το φως του ήλιου, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν χαμηλές. Το μεσημέρι το θερμόμετρο θα φτάσει έως 6 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια και 9-11 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, ενώ παγετός θα σημειωθεί το πρωί. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν στα 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα έως 6.

Την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2036 προβλέπονται κατά διαστήματα νεφώσεις στα δυτικά, στα νότια και στο ανατολικό Αιγαίο. Από το βράδυ θα ξεκινήσουν βροχές στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, καθώς οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3-5 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο έως 6.

Λαγουβάρδος: Πρωτοχρονιά με «τσουχτερό» κρύο και παγετό και χιόνια

Με άκρως χειμωνιάτικο σκηνικό και «τσουχτερό» κρύο θα υποδεχθεί η χώρα το 2026, καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ισχυρή ψυχρή εισβολή. Όπως δήλωσε στο Orange Press Agency ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, «την παραμονή της Πρωτοχρονιάς έχουμε σε εξέλιξη μία ισχυρή ψυχρή εισβολή στη χώρα μας, η οποία θα ρίξει τη θερμοκρασία σημαντικά σε όλες τις περιοχές, κυρίως την παραμονή και ανήμερα την Πρωτοχρονιά».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «θα έχουμε φαινόμενα κυρίως στα ανατολικά και νότια, δηλαδή βροχές και χιόνια ακόμα και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο όπως στην Εύβοια, στις Σποράδες, στην ανατολική Στερεά και στην Αττική, καθώς και βροχές στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα».

Για την ημέρα της Πρωτοχρονιάς, η πρόγνωση δείχνει βελτίωση του καιρού, αλλά με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. «Την Πρωτοχρονιά περιμένουμε σταδιακά ο καιρός να ανοίξει και να παραμείνουν κάποια φαινόμενα μόνο στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα έχουμε καλό καιρό, με πολύ όμως χαμηλές θερμοκρασίες», ανέφερε χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας ότι «τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς θα δούμε πολύ ισχυρό παγετό κυρίως στη βόρεια Ελλάδα».

Για την Αττική, ο κ. Λαγουβάρδος σημείωσε πως «την παραμονή θα έχουμε συννεφιασμένο καιρό, με κατά τόπους χιονόνερο ή και λίγο χιόνι», διευκρινίζοντας ότι «δεν πιστεύουμε ότι τα φαινόμενα θα είναι έντονα, απλώς θα δημιουργούν ένα χειμωνιάτικο σκηνικό».

Αναφορικά με τα βόρεια προάστια και την Πάρνηθα, τόνισε: «Στην Πάρνηθα ήδη χιονίζει ασθενώς. Στα βουνά θα δούμε λίγα ασθενή φαινόμενα, στα βόρεια προάστια εκτιμούμε χιονόνερο ή και κάποιες ασθενείς χιονοπτώσεις. Σε καμία περίπτωση όμως δεν περιμένουμε χιονόστρωση».

Όπως πρόσθεσε, η κακοκαιρία θα υποχωρήσει σταδιακά. «Αυτό το διήμερο της ψυχρής εισβολής θα αρχίσει να τελειώνει από την Παρασκευή και κυρίως μέσα στο Σαββατοκύριακο, οπότε με τη στροφή των ανέμων σε νοτιάδες, θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας», κατέληξε ο κ. Λαγουβάρδος.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Παραμονή Πρωτοχρονιάς και η πιθανότητα για χίονια

Στα βόρεια αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Στην υπόλοιπη χώρα οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες, με τοπικές βροχές, ενώ στο νότιο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλωθούν και καταιγίδες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5-7 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 8 στο βορειοανατολικό Αιγαίο, ενώ στα νότια θα επικρατούν δυτικοί άνεμοι με παρόμοια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σχεδόν παντού. Στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 5-7 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 10-12, στα δυτικά και τα νησιά του βορείου Αιγαίου τους 13-15, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει έως 18 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, κατά τόπους ισχυρός στα βόρεια.