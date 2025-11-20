Η Υπουργική Απόφαση Δ30/Δ5α/73567/2022 (ΦΕΚ Β΄ 1144/14-3-2022) προβλέπει ότι τα οχήματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ισοδύναμα μέσα, όπως χιονοκουβέρτες ή «αράχνες», κατά το διάστημα από 1η Οκτωβρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους. Ο σκοπός της ρύθμισης είναι η ασφαλής κυκλοφορία σε οδικό δίκτυο που καλύπτεται από χιόνι ή πάγο.

Η υποχρέωση να έχεις μαζί σου αλυσίδες ισχύει όταν οι αρχές (Περιφέρειες, Δήμοι, Τροχαία) εκδώσουν σχετική οδηγία λόγω κακοκαιρίας ή προληπτικά, με βάση τις μετεωρολογικές προβλέψεις. Τότε, ακόμα κι αν δεν έχει στρώσει χιόνι, σε έναν έλεγχο μπορείς να βρεθείς αντιμέτωπος με το πρόστιμο των 80 ευρώ.

Το μέτρο ισχύει φυσικά και στην πρωτεύουσα, προκειμένου να αποφευχθούν σκηνές σαν αυτές που είδαμε στις αρχές του 2022 με χιλιάδες εγκλωβισμένους οδηγούς λόγω της χιονόπτωσης από την κακοκαιρία Ελπίδα σε κεντρικούς δρόμους και λεωφόρους της Αττικής.