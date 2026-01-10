Η ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement) είναι μια ομοσπονδιακή υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών που υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (Department of Homeland Security). Η αποστολή της περιλαμβάνει την επιβολή των νόμων μετανάστευσης και τελωνείων, τη διερεύνηση εγκλημάτων όπως λαθρεμπόριο, εμπορία ανθρώπων και απάτες, καθώς και τη διαχείριση της παράνομης εισόδου και παραμονής στη χώρα - τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων των ΗΠΑ. Ο τρόπος λειτουργίας της υπηρεσίας αυτής αποτελεί φλέγον ζήτημα αυτές τις ημέρες μετά τη δολοφονία της 37χρονης ποιήτριας και μητέρας τριών παιδιών, Ρενέ Νικόλ Μακλίν Γκουντ στις 7 Ιανουαρίου, από πράκτορα στη Μινεάπολη.

Σύμφωνα με το άρθρο του Κώστα Γιαννακίδη στα «ΝΕΑ», «η ICE (Immigration and Customs Enforcement) είναι η μεγαλύτερη ομοσπονδιακή υπηρεσία επιβολής του νόμου στις ΗΠΑ. Στις τάξεις της ανήκουν οι τύποι που μπουκάρουν σε σπίτια και βουτάνε μετανάστες από τα κρεβάτια τους. Πράκτοράς της είναι και αυτός που δολοφόνησε μία Αμερικανίδα στη Μινεσότα επειδή εκτίμησε ότι επιχείρησε να τον χτυπήσει με το αυτοκίνητο. Αναρωτήθηκα, λοιπόν, από πού προέρχονται αυτά τα κτήνη. Πρόκειται για βετεράνους του στρατού, πρώην αστυνομικούς και, προσέξτε, μέλη ακροδεξιών ομάδων που πήραν τη δουλειά με τη διαδικασία του επείγοντος και απευθείας ανάθεση.

Η κυβέρνηση Τραμπ αύξησε τη δύναμη της υπηρεσίας κατά 120%. Και για να κάνει πιο ελκυστική τη δουλειά, αρκετοί από αυτούς έλαβαν μπόνους πρόσληψης, μέχρι και διαγραφή δανείων, προκειμένου να θέσουν τις υπηρεσίες τους στη διάθεση του προέδρου. Ενδιαφέρον έχει και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η καμπάνια στρατολόγησης. Προβάλλονται στοχευμένες διαφημίσεις σε δικτυακούς τόπους συγκέντρωσης ακροδεξιών και φανατικών της οπλοκατοχής. Πληρώνονται influencers που αρθρώνουν ακραία ρητορική μίσους, δίνονται χορηγίες σε podcasts που αναπαράγουν τη MAGA ιδεολογία. Και εν τέλει, αν έχεις λεφτά, δεν είναι και δύσκολο να μαζέψεις 200.000 τραμπούκους που συνδυάζουν δουλειά και «διασκέδαση», συμβατή με τις πολιτικές τους απόψεις. Κάπως έτσι, ο Τραμπ έχει συγκροτήσει μία προσωπική προεδρική φρουρά. Μία υπηρεσία ταγμένη και κατευθυνόμενη από τον ίδιο, στα πρότυπα αντίστοιχων ταγμάτων ασφαλείας που έχουν χρησιμοποιηθεί από δικτάτορες στο παρελθόν».

Το χρονικό του τραγικού περιστατικού

Σάλος έχει προκληθεί μετά τη δολοφονία της 37χρονης ποιήτριας και μητέρας τριών παιδιών, Ρενέ Νικόλ Μακλίν Γκουντ στις 7 Ιανουαρίου 2026, από πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη. Η 37χρονη, Αμερικανίδα πολίτης και μητέρα τριών παιδιών, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της. Η γυναίκα ενεπλάκη στη σύγκρουση καθώς είχε σταματήσει και προσπάθησε να απομακρυνθεί από την περιοχή όπου οι ομοσπονδιακοί πράκτορες πραγματοποιούσαν έλεγχο.

Οι ομοσπονδιακές αρχές υποστήριξαν ότι ο πράκτορας ενήργησε για να προστατεύσει τη ζωή του και των συναδέλφων του, ισχυριζόμενος ότι το όχημα της 37χρονης επιχειρούσε να τους παρασύρει.

Ωστόσο, η επίσημη εκδοχή αντιμετωπίζεται με σφοδρή αμφισβήτηση από τη τοπική κοινότητα και πολλούς παρατηρητές, καθώς βίντεο και αυτόπτες μάρτυρες δείχνουν μια διαφορετική εικόνα των γεγονότων - με την Γκουντ να προσπαθεί να φύγει, όχι να επιτεθεί.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και διαδηλώσεις στη Μινεάπολη και σε άλλες πόλεις, με πολίτες και τοπικούς αξιωματούχους να αμφισβητούν την επίσημη εκδοχή των ομοσπονδιακών αρχών και να ζητούν την απόσυρση της ICE από την πόλη.

Παράλληλα, η έρευνα για τον θάνατό της τελεί υπό διερεύνηση από ομοσπονδιακούς φορείς, όπως το FBI, γεγονός που έχει προκαλέσει περαιτέρω αντιπαράθεση σχετικά με τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των αρχών.

Η υπόθεση της 37χρονης έχει γίνει σημείο ευρύτερης δημόσιας συζήτησης για τον τρόπο λειτουργίας και την επιβολή των νόμων από την ICE, ειδικά εν μέσω της αύξησης των ομοσπονδιακών επιχειρήσεων μετανάστευσης σε πόλεις των ΗΠΑ.