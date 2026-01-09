Η ICE (Immigration and Customs Enforcement) είναι η μεγαλύτερη ομοσπονδιακή υπηρεσία επιβολής του νόμου στις ΗΠΑ. Στις τάξεις της ανήκουν οι τύποι που μπουκάρουν σε σπίτια και βουτάνε μετανάστες από τα κρεβάτια τους. Πράκτοράς της είναι και αυτός που δολοφόνησε μία Αμερικανίδα στη Μινεσότα επειδή εκτίμησε ότι επιχείρησε να τον χτυπήσει με το αυτοκίνητο. Αναρωτήθηκα, λοιπόν, από πού προέρχονται αυτά τα κτήνη. Πρόκειται για βετεράνους του στρατού, πρώην αστυνομικούς και, προσέξτε, μέλη ακροδεξιών ομάδων που πήραν τη δουλειά με τη διαδικασία του επείγοντος και απευθείας ανάθεση.

Η κυβέρνηση Τραμπ αύξησε τη δύναμη της υπηρεσίας κατά 120%. Και για να κάνει πιο ελκυστική τη δουλειά, αρκετοί από αυτούς έλαβαν μπόνους πρόσληψης, μέχρι και διαγραφή δανείων, προκειμένου να θέσουν τις υπηρεσίες τους στη διάθεση του προέδρου. Ενδιαφέρον έχει και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η καμπάνια στρατολόγησης. Προβάλλονται στοχευμένες διαφημίσεις σε δικτυακούς τόπους συγκέντρωσης ακροδεξιών και φανατικών της οπλοκατοχής. Πληρώνονται influencers που αρθρώνουν ακραία ρητορική μίσους, δίνονται χορηγίες σε podcasts που αναπαράγουν τη MAGA ιδεολογία. Και εν τέλει, αν έχεις λεφτά, δεν είναι και δύσκολο να μαζέψεις 200.000 τραμπούκους που συνδυάζουν δουλειά και «διασκέδαση», συμβατή με τις πολιτικές τους απόψεις. Κάπως έτσι, ο Τραμπ έχει συγκροτήσει μία προσωπική προεδρική φρουρά. Μία υπηρεσία ταγμένη και κατευθυνόμενη από τον ίδιο, στα πρότυπα αντίστοιχων ταγμάτων ασφαλείας που έχουν χρησιμοποιηθεί από δικτάτορες στο παρελθόν.

Από τον Στάλιν και τον Τσαουσέσκου, μέχρι τον Σαντάμ και τον Μαδούρο, προσωπικές φρουρές χρησιμοποιήθηκαν ως σύγχρονες εκδοχές των Πραιτωριανών. Μόνο που ο Τραμπ το πάει αρκετά βήματα πιο πέρα. Πριν από λίγες εβδομάδες είχε μία δημόσια αντιπαράθεση με την κυβερνήτη του Μέιν. «Εγώ ακολουθώ τους ομοσπονδιακούς νόμους», είπε η κυβερνήτης. «Εμείς είμαστε ο νόμος», της απάντησε ο πρόεδρος. Τώρα η πολιτεία της Μινεσότα καλεί τους πολίτες να είναι προσεκτικοί στις διαδηλώσεις τους προκειμένου να μην προκληθούν οι φονιάδες της ICE, τους οποίους, εννοείται, ο Τραμπ καλύπτει απολύτως. Και έτσι αποκαλύπτεται η τραγική παραδοξότητα. Ο Τραμπ κόπτεται για την ασφάλεια της Αμερικής, αλλά κανένας δεν απειλεί τους πολίτες της χώρας περισσότερο από τον ίδιο.

Σοβαρός επαγγελματίας

Είσαι καλοπληρωμένο στέλεχος, σε μία επιχείρηση που κάποτε τα πήγαινε καλά, αλλά τώρα παραπαίει. Ποια θα είναι η πρώτη, η ενστικτώδης κίνηση που θα κάνεις; Θα κοιτάξεις αλλού για δουλειά, με τις ίδιες ή και καλύτερες αποδοχές και, κυρίως, επαγγελματική προοπτική. Είσαι ποδοσφαιριστής. Από εκείνους που χρησιμοποιούν και τα δύο πόδια. Παίζεις δεξιά και αριστερά με την ίδια αποτελεσματικότητα. Και η ομάδα πάει για φούντο.

Είναι λογικό και θεμιτό συνάμα να αναζητήσεις καινούργια στέγη και νέα φανέλα. Διότι κάπως πρέπει να ζήσεις. Ασε που μπορεί να έχεις ανοιχτεί οικονομικά. Συνεπώς είναι άδικη η μομφή προς τον Νικόλα τον Φαραντούρη που πήδηξε από το καράβι του ΣΥΡΙΖΑ, απαντώντας στο «άλλος με τη βάρκα μας» της Μαρίας Καρυστιανού. Ο άνθρωπος κοιτάζει τη δουλειά του. Και πράγματι, αν παραχωρούσε την έδρα του θα έπρεπε να λογοδοτήσει στους ψηφοφόρους του. Και να τους πει ότι ψήφισαν έναν αφελή. Ποιος σοβαρός άνθρωπος αφήνει έδρα στις Βρυξέλλες;

Χρυσοπράσινο φύλλο

Θα έχετε πληροφορηθεί για τον σάλο που ξέσπασε στη μαρτυρική μεγαλόνησο, στο χρυσοπράσινο φύλλο (σαν χαρτονόμισμα των εκατό ευρώ) που είναι ριγμένο στο πέλαγο. Ο μπατζανάκης του προέδρου και ένας συνεργάτης του φέρονται να συνομιλούν, όπως αποτυπώνεται σε βίντεο, με επιχειρηματία. Θέμα της συζήτησης είναι η οικονομική ενίσχυση της προεκλογικής εκστρατείας του Νίκου Χριστοδουλίδη.

Από το περιεχόμενο της συζήτησης, που διερευνάται αρμοδίως, συνάγεται ότι ο πρόεδρος διατηρεί προνομιακές σχέσεις με συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα. Αλλά αυτά θα μας τα πει η υπηρεσία. Εμείς αξίζει να σταθούμε στην αντίδραση της κυπριακής κυβέρνησης. Κάνει λόγο για πόλεμο λάσπης, ειδικά τώρα που το Κυπριακό οδεύει σε κρίσιμο στάδιο. Τη βρίσκω υπέροχη. Συγκινητική. Σχεδόν σπαρακτική. Και αφάνταστα ελληνική. Σαν φοντί τυριών με χαλούμι και φέτα.

Η star της ημέρας

Karma is a beast, όπως λέει και η Θοδώρα η Τζάκρη. Διότι για πολύ κακή τύχη του Τραμπ, η γυναίκα που έπεσε νεκρή από τις σφαίρες της ICE δεν θα μπορούσε να βρίσκεται πιο κοντά στο πρόσωπο της μέσης Αμερικανίδας. Εργαζόμενη μητέρα, ενεργή χριστιανή, έγραφε και ποιήματα. Και το επίθετό της είναι Good. Και έτσι το εκστομίζεις με σαρκασμό: «Good luck Mr President»…