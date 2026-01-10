Μετά το 0 – 1 του Ζέλσον Μαρτίνς στο 35ο λεπτό, ο Μεχντί Ταρέμι διπλασίασε τα τέρματα των «ερυθρολεύκων» μετά από ασίστ του Τσικίνιο και σκόραρε το πρώτο γκολ εκτός έδρας.
Δημοφιλή
- 1
Μεγάλη επιδότηση για αντικατάσταση οχήματος: Ποιοι δικαιούνται έως 30.000 ευρώ για νέο αυτοκίνητο
- 2
Δέκα «μαχαίρια» στις συντάξεις: Πώς χιλιάδες άνθρωποι θα χάσουν 3,5 δισ. ευρώ μέσα στο 2026
- 3
Κληρονομιά χωρίς μπελάδες: Τέλος τα «αδελφομοίρια»ι αλλάζει για συζύγους, παιδιά και συντρόφους
- 4
Ανατροπή στα διαβατήρια: Μπλόκο στην έκδοσή τους χωρίς νέες ταυτότητες - Η ημερομηνία «σταθμός»
- 5
Διαβατήρια: «Μην προσέρχεστε χωρίς προσωπικό αριθμό» – Οι καταγγελίες για πολύωρη αναμονή και η συμβουλή τη
- 6
Αλκυονίδες μέρες 2026: Πότε αναμένονται και τι προβλέπουν γι αυτές τα Μερομήνια
- 7
Χάος στο Ιράν: Ο φόβος για «σφαγή στο σκοτάδι», οι απειλές Τραμπ και ένας Σάχης σε αναμονή
- 8
Πούτιν και Σι χωρίζουν τον κόσμο στα τρία: Τα «δικά μου», «τα δικά σου» και οι κόκκινες γραμμές στον χάρτη
- 9
Η επανάσταση στην ενέργεια έρχεται από την Ιαπωνία - Αντίο στα παραδοσιακά ηλιακά πάνελ
- 10
Νέες ταυτότητες: Τι αλλάζει και πώς να μην «κολλήσετε» σε τράπεζες και υπηρεσίες
Ατρόμητος – Ολυμπιακός 0-2: Άνετη νίκη για τους «ερυθρόλευκους» με σούπερ Ταρέμι και Ζέλσον (vids)
Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα 2-0 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για την 16η αγωνιστική της Super League, με κορυφαίους του αγώνα τους Μέχντι Ταρέμι και Ζέλσον Μαρτίνς. Ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας οι Πειραιώτες.
Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 0-3: Απο μαέστρος, σκόρερ ο Κωνσταντέλιας
Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε εξαιρετικό πρόσωπο απέναντι στον Παναιτωλικό και έφτασε σε μια άνετη νίκη με 3-0, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Super League. Κεντρικό πρόσωπο της αναμέτρησης ήταν ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος σημείωσε δύο τέρματα, ενώ στον πίνακα των σκόρερ βρήκε θέση και ο Γιώργος Γιακουμάκης. Από το πρώτο λεπτό, οι «ασπρόμαυροι» μπήκαν […]
ΟΦΗ: Λύθηκε η συνεργασία με Λέουις – Στήριξη στα παιδιά της ακαδημίας
Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Κέβιν Λέουις. Ο 27χρονος αριστερός μπακ είχε μεταγραφεί στο Ηράκλειο τον Ιανουάριο του 2025 και μέτρησε 19 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Στην πρώτη θέση της αριστερής πλευράς της άμυνας παραμένει ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, ενώ η ομάδα δείχνει πλέον μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα δικά της παιδιά. […]
Νέο φιάσκο για Τραπάνι: Έμεινε χωρίς παίκτες και κινδυνεύει με αποκλεισμό από τη Serie A
Το παιχνίδι Τραπάνι – Τρέντο για τη Serie A διακόπηκε πρόωρα με σκορ 11-26, καθώς οι γηπεδούχοι δεν είχαν αρκετούς διαθέσιμους παίκτες για να συνεχίσουν. Το περιστατικό ακολουθεί παρόμοια επεισόδια που είχαν προηγηθεί λίγες ημέρες νωρίτερα στο Basketball Champions League, δείχνοντας μία εξαιρετικά δύσκολη εβδομάδα για την ομάδα της Σικελίας. Η Τραπάνι εμφανίστηκε στο παρκέ […]