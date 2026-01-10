Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε εξαιρετικό πρόσωπο απέναντι στον Παναιτωλικό και έφτασε σε μια άνετη νίκη με 3-0, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Super League. Κεντρικό πρόσωπο της αναμέτρησης ήταν ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος σημείωσε δύο τέρματα, ενώ στον πίνακα των σκόρερ βρήκε θέση και ο Γιώργος Γιακουμάκης. Από το πρώτο λεπτό, οι «ασπρόμαυροι» μπήκαν […]