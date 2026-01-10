Μετά το 0 – 1 του Ζέλσον Μαρτίνς στο 35ο λεπτό, ο Μεχντί Ταρέμι διπλασίασε τα τέρματα των «ερυθρολεύκων» μετά από ασίστ του Τσικίνιο και σκόραρε το πρώτο γκολ εκτός έδρας.

Δείτε το γκολ του Ταρέμι

