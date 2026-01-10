Ο Ολυμπιακός ρίχνεται ξανά στη μάχη του πρωταθλήματος, αντιμετωπίζοντας τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με μοναδικό στόχο την επιστροφή στις νίκες μετά τα αρνητικά αποτελέσματα απέναντι σε Άρη και Κηφισιά πριν τη χριστουγεννιάτικη διακοπή.

Παρά τις δυσκολίες, οι «ερυθρόλευκοι» δεν θα είναι μόνοι τους, καθώς περίπου 1.000 φίλοι της ομάδας εξάντλησαν μέσα σε λίγες ώρες όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια και θα βρεθούν στο πλευρό της ομάδας.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καλείται να διαχειριστεί σημαντικά προβλήματα απουσιών. Εκτός αποστολής έμειναν οι Ελ Κααμπί, Μπρούνο, Πασχαλάκης και Πιρόλα, ενώ απών από το Περιστέρι είναι και το βασικό δίδυμο της δεξιάς πλευράς, Ποντένσε και Ροντινέι, περιορίζοντας αισθητά τις επιλογές του Βάσκου τεχνικού.

Στη μεσαία γραμμή, οι Έσε και Γκαρθία αναλαμβάνουν τον ρόλο του άξονα, με τον Τσικίνιο σε πιο δημιουργικό ρόλο μπροστά τους. Στα άκρα της επίθεσης βρίσκονται οι Μαρτίνς και Γιαζίτζι, ενώ στην κορυφή της γραμμής κρούσης ξεκινά ο Ταρέμι.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Έσε, Γκαρθία ,Τσικίνιο, Μαρτίνς, Γιαζίτζι, Ταρέμι.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός: