Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν το 2026 με… το δεξί, επικρατώντας 2-0 του Ατρόμητου στο Περιστέρι και αφήνοντας πίσω του τις δύο προηγούμενες ισοπαλίες στη Super League.

Μετά τον αγώνα, ο Μεχντί Ταρέμι, που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο με γκολ και ασίστ, τόνισε ότι η χαρά από τις επιτυχίες στο γήπεδο επισκιάζεται από την ανησυχία του για τους συμπατριώτες του στο Ιράν. Ο Ιρανός επιθετικός υπογράμμισε ότι ως παίκτης αισθάνεται την υποχρέωση να στέκεται με τον λαό του και γι’ αυτό δεν πανηγυρίζει όπως θα ήθελε τα τέρματα του.

Οι δηλώσεις του Ταρέμι:

Για το ματς: «Νιώθω καλά, ήταν αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας. Από την αρχή προσπαθήσαμε να πιέσουμε ψηλά και να βρούμε κενά. Τα πήγαμε υπέροχα και ο τρόπος που παίξαμε ήταν καλό».

Για το αν ήταν το δώρο του προς τον προπονητή του, οποίος έφτασε τα 99 του ματς στον Ολυμπιακό: «Θα μπορούσα να του δώσω τη φανέλα μου. Του εύχομαι όλα τα καλά, ξέρει τι θέλει από τη δουλειά του. Θα προσπαθήσουμε να εκπληρώνουμε τους στόχους μας, μέχρι το τέλος της σεζόν».

Για το γεγονός ότι δεν πανηγυρίζει θερμά τα γκολ του: «Ναι, γιατί υπάρχουν κάποια προβλήματα στο Ιράν, με την κυβέρνηση και τον λαό. Ως παίκτης πρέπει να είσαι με τον κόσμο, γιατί αυτός στέκεται στο πλευρό μας. Επειδή η χώρα μας δεν φαίνεται καλά, δεν μπορώ να είμαι χαρούμενος. Από την πλευρά των οπαδών του Ολυμπιακού, πρέπει να είμαι. Προκαλεί μπέρδεμα και δεν ξέρω τι να κάνω».