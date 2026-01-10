Ευχάριστα ήταν τα νέα για τον Ράφα Μπενίτεθ από την προπόνηση του Σαββάτου, καθώς τόσο ο Γιώργος Κυριακόπουλος, όσο και ο Μίλος Πάντοβιτς προπονήθηκαν με την υπόλοιπη ομάδα. Μάλιστα ο πρώτος βρίσκεται και στις επιλογές του Ισπανού προπονητή για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό!

Οι Πράσινοι ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για τον εντός έδρας αγώνα με τα «λιοντάρια» και στην αποστολή βρίσκονται οι νεοαποκτηθέντες Τεττέη, Τσάβες και Κοντούρης, ενώ εκτός έμειναν οι τιμωρημένοι λόγω καρτών Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Παντελίδης, ο ανέτοιμος Πάντοβιτς, ο τραυματίας Ντέσερς και ο Ντραγκόφσκι που βρίσκεται σε διαδικασία μεταγραφής στη Βίτσεβ Λοτζ.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκονται οι Κότσαρης, Τσάβες, Γείτονας, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Μπόκος, Βιλένα, Κυριακόπουλος.