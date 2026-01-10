Τα νεότερα για τον τραυματισμό του Μόντε Μόρις ήταν τελικά ενθαρρυντικά για τον Ολυμπιακό. Όπως ενημέρωσε επίσημα η ΚΑΕ, ο Αμερικανός γκαρντ υπέστη ρήξη πρόσθιας μοίρας του έξω πλαγίου συνδέσμου, χωρίς όμως να διαπιστωθεί οστικό οίδημα – στοιχείο που απέτρεψε τα χειρότερα σενάρια.

Ο Μόρις τραυματίστηκε στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης με την Μπάγερν, αποχωρώντας υποβασταζόμενος από το παρκέ, γεγονός που προκάλεσε άμεση ανησυχία στο στρατόπεδο των «ερυθρόλευκων». Οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε στη συνέχεια επιβεβαίωσαν ότι δεν απαιτείται μακροχρόνια αποθεραπεία.

Ο εκτιμώμενος χρόνος απουσίας του υπολογίζεται στις τέσσερις εβδομάδες, διάστημα στο οποίο ο Ολυμπιακός καλείται να διαχειριστεί ένα απαιτητικό πρόγραμμα σε Ελλάδα και Ευρώπη, χωρίς έναν ακόμη διαθέσιμο γκαρντ.

Σε αυτό το διάστημα, ο Μόρις αναμένεται να χάσει αναμετρήσεις τόσο για τη Stoiximan GBL όσο και για τη EuroLeague, με πιο κρίσιμα ματς εκείνα απέναντι σε Παρτίζαν, Μακάμπι, Αναντολού Εφές, Μπαρτσελόνα και Βίρτους Μπολόνια.