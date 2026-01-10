Συνεδριάζει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας (ΚΥΣΕΑ), στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, με βασικό αντικείμενο τις τακτικές κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ανανεωθεί για ακόμη έναν χρόνο η θητεία του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, καθώς και των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού. Προς ανανέωση οδεύουν και οι θητείες του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι σχετικές αποφάσεις αναμένεται να αποτυπωθούν επίσημα στην ανακοίνωση που θα εκδοθεί μετά το πέρας της συνεδρίασης.

Παράλληλα, στο ΚΥΣΕΑ συζητείται η περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της χώρας, με αιχμή την αποκαλούμενη «Ασπίδα του Αχιλλέα», δηλαδή τη νέα αντιαεροπορική ομπρέλα που φιλοδοξεί να αναβαθμίσει σημαντικά την ασφάλεια και την αμυντική θωράκιση της Ελλάδας. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το μεγαλύτερο μέρος των διαπραγματεύσεων έχει ήδη ολοκληρωθεί, με σημαντική συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.