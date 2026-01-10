Την τελευταία του πνοή άφησε 27χρονος κυνηγός στο Ηράκλειο Κρήτης, ο οποίος είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του από χαράδρα στην οποία έπεσε.

Για την ανάσυρσή του επιχείρησε ομάδα της ΕΜΑΚ, ενώ συνέδραμαν εθελοντές από τις γύρω περιοχές και η Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος είχε ξεκινήσει για κυνήγι στην περιοχή, παρέα με τον πατέρα του και τον αδερφό του. Ωστόσο στην προσπάθειά του ίσως να σημαδέψει έναν στόχο, αναφέρουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό.

«Είχε πάει στο κυνήγι το παιδί, έπεσε από ύψος και χτύπησε στο κεφάλι. Είναι χάλια και ο πατέρας του και η μητέρα του, εδώ είναι στο νεκροτομείο απέξω είναι και είναι χάλια, 25 χρόνων παιδί καταλαβαίνετε. Σε ένα κατάστημα του Ηρακλείου ήταν μάγειρας. Γινότανε ο χαμός στο κέντρο υγείας. Τώρα είναι εδώ ο πατέρας του, η μητέρα του και ένας ξάδερφός του, είναι απέξω αλλά δεν μιλιούνται», λέει φίλος της οικογένειας.

«Γενικά ναι, τον ξέρανε τον δρόμο. Και το ξέρανε και το ξέραμε το μέρος πάρα πολύ καλά. Τι να σου πω; Πώς θες να είναι (ο πατέρας μου); Ήταν ο αδερφός μου, τέρμα. Ήταν αδερφός μου. Ήταν το πράγμα που μέχρι που μπήκα και τον είδα, ήταν και έλεγα ότι ήταν όλα ψέματα», λέει ο αδερφός του.