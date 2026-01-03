Στιγμές αγωνίας έζησε ένας ηλικιωμένος κυνηγός στην Καστοριά νωρίς το πρωί του Σαββάτου (3/1), όταν κατά τη διάρκεια εξόρμησης στο χωριό Πευκόφυτο δέχθηκε επίθεση από αγριογούρουνο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Όπως μεταδίδει το ΕΡΤnews, ο άνδρας βρισκόταν στο βουνό αναζητώντας θηράματα κοντά στο Πευκόφυτο, όταν αιφνιδιάστηκε από αγέλη αγριογούρουνων. Ένα από τα ζώα, σε μια προσπάθεια να προστατευτεί, κινήθηκε εναντίον του και τον χτύπησε με σφοδρότητα.

Από την επίθεση, ο κυνηγός υπέστη σοβαρά τραύματα στο χέρι και στο πόδι. Παρά τον πόνο και την αιμορραγία, κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία του και να ειδοποιήσει τηλεφωνικά φίλους του, ενημερώνοντάς τους για το περιστατικό.

Οι φίλοι του έσπευσαν αμέσως στο σημείο, όπου τον εντόπισαν τραυματισμένο, του προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια τον μετέφεραν εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς.

Σύμφωνα με τους γιατρούς, του παρασχέθηκαν οι κατάλληλες ιατρικές φροντίδες και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.