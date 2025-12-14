Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όταν ένα αγριογούρουνο έκανε την εμφάνισή του σε κατοικημένη περιοχή, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Οι περίοικοι, βλέποντας το ζώο να περιφέρεται στους δρόμους, ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία για να αποτραπεί πιθανό ατύχημα. Ωστόσο, η επιχείρηση απομάκρυνσής του αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη.

Το αγριογούρουνο, όπως φαίνεται και στα βίντεο που κατέγραψαν κάτοικοι με τα κινητά τους, δεν ήταν καθόλου συνεργάσιμο. Οι αστυνομικοί χρειάστηκε να καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια για να το περιορίσουν, χωρίς να προκληθεί τραυματισμός.

Τελικά, μετά από αρκετή ώρα, η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ το περιστατικό προκάλεσε έντονα σχόλια και ανησυχία για την αυξανόμενη παρουσία άγριων ζώων κοντά σε αστικές περιοχές.