Τραγικό τέλος είχε η μεγάλη επιχείρηση των αρχών στο Καστρί Βιάννου, στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου 27χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μετά την πτώση του σε χαράδρα. Όπως επιβεβαίωσε στο Cretalive ο δήμαρχος Βιάννου, Παύλος Μπαριτάκης, ο άτυχος νέος ανασύρθηκε νεκρός από το σημείο.

Στην περιοχή έσπευσαν από την πρώτη στιγμή δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ και της αστυνομίας, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και εθελοντές, σε μια ευρεία κινητοποίηση για τον εντοπισμό του 27χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός είχε μεταβεί στην περιοχή για κυνήγι. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, φέρεται να γλίστρησε και να έπεσε σε χαράδρα βάθους άνω των 20 μέτρων.

Όταν εντοπίστηκε, δεν είχε τις αισθήσεις του. Οι διασώστες τον ανέσυραν από το δύσβατο σημείο και τον μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 27χρονος δεν ήταν μόνος του, αλλά συνοδευόταν στο κυνήγι από τουλάχιστον ένα ακόμη άτομο.