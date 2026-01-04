Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από δύτες ψαράς στον Στρυμόνα. Μαζί με έναν ακόμα άνδρα είχαν δηλωθεί αγνοούμενοι, με το Λιμενικό να στήνει επιχείρηση για τον εντοπισμό τους.

Τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε στις εκβολές του Στρυμόνα, όταν ανατράπηκε ερασιτεχνική βάρκα με δύο αλιείς λόγω ισχυρών νοτιάδων.

Δυστυχώς, ένας από τους δύο άνδρες ανασύρθηκε νεκρός, ενώ ο δεύτερος σώθηκε χάρη στην έγκαιρη επέμβαση ενός σέρφερ που τον ανέσυρε ημιλιπόθυμο από το νερό.

Ο διασωθείς παρουσίαζε υποθερμία και μεταφέρθηκε από δύτες στην ακτή.

Στο περιστατικό κινητοποιήθηκε άμεσα το Λιμενικό, με συμμετοχή τριών αλιευτικών σκαφών, οχήματος από ξηράς και ελικοπτέρου Super Puma, ενώ υπήρξε συντονισμός από τον ΕΣΚΕΔ για τυχόν ύπαρξη τρίτου ατόμου.