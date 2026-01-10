Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ταρακούνησε την Φθιώτιδα το πρωί του Σαββάτου με τους κατοικούς να ξυπνούν αναστατωμένοι.
Ο σεισμός έγινε αισθητός Φθιώτιδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας και σημειώθηκε στις 6.53 το πρωί.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού ήταν κοντά στην Ξυνιάδα Δομοκού και είχε εστιακό βάθος 16,5 χιλιόμετρα.
Διαβάστε επίσης:
- «Ο Εγκέλαδος μάς χρωστάει σεισμούς» – Τι συμβαίνει κάτω από τα πόδια μας και ανησυχεί τους επιστήμονες – Η αντίστροφη μέτρηση για 3 περιοχές
- Σεισμικό «σπιράλ» προ των πυλών: Προειδοποίηση ειδικών σε τρεις περιοχές