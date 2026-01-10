Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ταρακούνησε την Φθιώτιδα το πρωί του Σαββάτου με τους κατοικούς να ξυπνούν αναστατωμένοι.

Ο σεισμός έγινε αισθητός Φθιώτιδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας και σημειώθηκε στις 6.53 το πρωί.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού ήταν κοντά στην Ξυνιάδα Δομοκού και είχε εστιακό βάθος 16,5 χιλιόμετρα.

