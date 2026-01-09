Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον δύο εμπορικών πλοίων υπό ξένη σημαία στην περιοχή της Οδησσού στη νότια Ουκρανία, προκαλώντας τον θάνατο ενός Σύρου ναυτικού και τον τραυματισμό ενός ακόμη, σύμφωνα με δήλωση του αντιπροέδρου της ουκρανικής κυβέρνησης, Ολέξιι Κουλέμπα.

Η Μόσχα έχει εντείνει τις επιθέσεις στις θαλάσσιες εξαγωγικές αρτηρίες της Ουκρανίας τους τελευταίους δύο μήνες. Οι επιθέσεις αυτές θεωρούνται αντίποινα για τα πλήγματα που έχουν δεχθεί δεξαμενόπλοια του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, τα οποία μεταφέρουν πετρέλαιο προς εξαγωγή.

Σύμφωνα με τον Κουλέμπα, το πρώτο πλοίο έπλεε κατά μήκος του θαλάσσιου διαδρόμου εξαγωγών της Ουκρανίας για να παραλάβει φορτίο σιτηρών στο λιμάνι του Τσορνομόρσκ και έφερε σημαία Αγίου Χριστόφορου και Νέβις.

Το δεύτερο πλοίο, που βρισκόταν κοντά στο λιμάνι της Οδησσού, έφερε σημαία των Νήσων Κομόρες και μετέφερε φορτίο σόγιας.

Τα λιμάνια βαθέων υδάτων της περιοχής αποτελούν κρίσιμη υποδομή για την ουκρανική οικονομία, καθώς μέσω αυτών πραγματοποιείται η εξαγωγή βασικών αγροτικών προϊόντων.

«Αυτή είναι μια ακόμη ένδειξη ότι η Ρωσία στοχεύει σκόπιμα πολιτικούς στόχους, τη διεθνή ναυτιλία και την εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων», τόνισε ο Κουλέμπα, δημοσιεύοντας φωτογραφίες των πλοίων με τα ονόματα Ladonna και Wael K.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πλοίων MarineTraffic, το Ladonna είναι πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου μήκους 157 μέτρων με σημαία Κομορών, ενώ το Wael K είναι πλοίο γενικού φορτίου μήκους 115 μέτρων.

Όπως ανέφεραν οι ουκρανικές λιμενικές αρχές στο Reuters, ο αριθμός των ρωσικών επιθέσεων στα λιμάνια της περιοχής της Οδησσού σχεδόν τριπλασιάστηκε σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τις 96 το 2025.