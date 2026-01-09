Έξι φάλαινες έχασαν τη ζωή τους σε απομονωμένη παραλία του Νότιου Νησιού της Νέας Ζηλανδίας, ύστερα από μαζικό εγκλωβισμό, ενώ εθελοντές δίνουν μάχη με τον χρόνο για να επαναφέρουν στη θάλασσα ακόμη 15 που παραμένουν ζωντανές. Περίπου 55 φάλαινες πιλότοι εξώκειλαν την Πέμπτη στο Farewell Spit. Οι περισσότερες κατάφεραν να επιστρέψουν στη θάλασσα, ωστόσο 15 ξαναεγκλωβίστηκαν και βρίσκονται απλωμένες σε μήκος περίπου ενός χιλιομέτρου κατά μήκος της ακτής.

Σε βίντεο που δημοσίευσε η μη κερδοσκοπική οργάνωση Project Jonah, φαίνονται εθελοντές να ρίχνουν κουβάδες νερού πάνω στις φάλαινες για να τις κρατήσουν δροσερές. “Όταν ανέβει η παλίρροια, θα πρέπει να κινηθούμε πολύ γρήγορα για να ενώσουμε τις φάλαινες και να τις οδηγήσουμε σε βαθύτερα νερά”, δήλωσε η Λουίζα Χοκς από το Project Jonah.

Οι φάλαινες πιλότοι είναι ιδιαίτερα κοινωνικά ζώα, με έντονο ένστικτο αλληλοπροστασίας μέσα στην ομάδα τους.

Αγώνας δρόμου για τη διάσωση

Οι εθελοντές σχεδιάζουν να συγκεντρώσουν τα 15 εγκλωβισμένα ζώα σε μια “σφιχτή ομάδα”, ώστε να αναγνωριστούν μεταξύ τους και να μπορέσουν να κολυμπήσουν μαζί πίσω στη θάλασσα, όπως εξήγησε η Χοκς. Η προσπάθεια επαναφοράς τους αναμένεται να ξεκινήσει το απόγευμα, με τον χρόνο να πιέζει. “Πρέπει να τα καταφέρουμε πριν αλλάξει και ξαναπέσει η παλίρροια”, πρόσθεσε η ίδια. Η οργάνωση έχει απευθύνει έκκληση για επιπλέον εθελοντές που θα βοηθήσουν στη διαδικασία.

Παρακολούθηση από τις αρχές

Το Τμήμα Διατήρησης της Νέας Ζηλανδίας έχει αποστείλει δασοφύλακες, σκάφος και drone στην περιοχή Farewell Spit, προκειμένου να παρακολουθεί τυχόν νέες προσάραξεις. Το σημείο είναι γνωστό για τα συχνά περιστατικά μαζικών εγκλωβισμών, καθώς βρίσκεται στο βορειότερο άκρο του Νότιου Νησιού και περιγράφεται από το Τμήμα Διατήρησης ως “φυσική παγίδα για φάλαινες”.

“Οι φάλαινες μπορεί εύκολα να παρασυρθούν από τις ήπιες κλίσεις των παλιρροϊκών πεδίων και την ταχεία υποχώρηση της θάλασσας”, αναφέρεται σε ανακοίνωση της υπηρεσίας. Το Φεβρουάριο του 2017, περισσότεροι από 400 φάλαινες πιλότοι είχαν εξωκείλει στην ίδια περιοχή – το μεγαλύτερο περιστατικό του είδους στη Νέα Ζηλανδία εδώ και πάνω από έναν αιώνα.