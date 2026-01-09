Ο κόσμος του Παναθηναϊκού παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις στο μεταγραφικό σίριαλ με πρωταγωνιστές τον Σαντίνο Αντίνο, τη Γοδόι Κρουζ και τους Πράσινους. Δεκάδες είναι τα σχόλια στα social media για το συγκεκριμένο θέμα, ενώ το hashtag free_andino έχει ήδη γίνει trend, εξαιτίας της επιμονής της ομάδας του να μην παραχωρήσει τον παίκτη στο Τριφύλλι.

Μάλιστα ο παίκτης φέρεται να είπε στον πρόεδρο της Γοδόι Κρουζ, Χοσέ Μανσούρ: “Είτε θα πάω στον Παναθηναϊκό ή πουθενά αλλού”, ενώ αργεντίνικα ΜΜΕ υποστηρίζουν ότι ο παίκτης ειδοποιήθηκε πως θα προπονείται μόνος του μέχρι να αποφασίσει να… αποδεχθεί την πρόταση της Ρίβερ Πλέιτ!

Παράλογο το σκηνικό, καθώς η Γοδόι Κρουζ απορρίπτει τη σχεδόν τριπλάσια πρόταση του Παναθηναϊκού και έχει αποδεχθεί αυτή της Ρίβερ, η οποία προσφέρει μόλις 2,5 εκ. ευρώ έναντι των 6 των Πράσινων!