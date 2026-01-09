Το Gstaad, το διάσημο ελβετικό θέρετρο πολυτελείας, συνεχίζει να αποτελεί πόλο έλξης για την ελληνική ελίτ. Διασημότητες και επιχειρηματίες, από την οικογένεια Γουλανδρή και τον Σταύρο Νιάρχο μέχρι σύγχρονους celebrities, το θέρετρο έχει καθιερωθεί ως αγαπημένος προορισμός για χειμερινές διακοπές με χιόνι.

Και φέτος, το κοσμοπολίτικο Gstaad «ντύθηκε» με ελληνικό χρώμα για την Πρωτοχρονιά, φιλοξενώντας πλήθος Ελλήνων επιχειρηματιών που ταξίδεψαν ειδικά για το λαμπερό Greek Party 2026. Η εκδήλωση ανέδειξε τη δυναμική και τη διεθνή ακτινοβολία της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας, μετατρέποντας το θέρετρο σε σκηνικό αυθεντικού ελληνικού γλεντιού στις Άλπεις.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν η διεθνούς φήμης σχεδιάστρια Σήλια Κριθαριώτη, ο Αλέξανδρος Τσαβλίρης, ο Χάρης Βαφειάς, η Έλλη Παπαδιαμάντη Αγγελόπουλου, η Ειρήνη Βαρδινογιάννη, ο Γιώργος Ντάβλας και πολλά άλλα πρόσωπα.

Τη διασκέδαση ανέλαβε ο Γιώργος Λιβάνης, απογειώνοντας το πάρτι με ένταση και ρυθμό, συνδέοντας την ελληνική μουσική κουλτούρα με διεθνή standards ψυχαγωγίας. Η βραδιά θύμισε τις «χρυσές εποχές» της ελληνικής νυχτερινής ζωής, με πάνω από 1.000 σπασμένα πιάτα και εικόνες αυθεντικού ελληνικού κεφιού στις Άλπεις.

Το Greek Party 2026 στο Gstaad αναδείχθηκε και πάλι σε σημείο αναφοράς, με το κέφι να κορυφώνεται μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

