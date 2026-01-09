Χιονοπτώσεις και έντονος παγετός πλήττουν από το πρωί την Ήπειρο, με την Πολιτική Προστασία και τους δήμους να βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση. Δεκάδες μηχανήματα αποχιονισμού και αλατιέρες επιχειρούν σε όλο το ορεινό και ημιορεινό οδικό δίκτυο, προκειμένου οι δρόμοι να παραμείνουν ασφαλείς και προσπελάσιμοι.

Οι χιονοπτώσεις εντοπίζονται σε υψόμετρο άνω των 600 μέτρων, καλύπτοντας με πυκνό στρώμα χιονιού πολλά χωριά στην ορεινή Άρτα, το Ζαγόρι, την Κόνιτσα και το Μέτσοβο. Σε αρκετές περιοχές, το ύψος του χιονιού ξεπερνά τα 30 εκατοστά.

Η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει κάτω από το μηδέν, δημιουργώντας συνθήκες έντονου παγετού. Το τσουχτερό κρύο προκαλεί δυσκολίες τόσο στις μετακινήσεις όσο και στην καθημερινότητα των κατοίκων.

Οι δήμοι της Ηπείρου, με σχετικές ανακοινώσεις, καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να είναι εφοδιασμένοι με αντιολισθητικές αλυσίδες. Παράλληλα, ζητούν ιδιαίτερη προσοχή λόγω του αυξημένου κινδύνου ολισθηρότητας στους επαρχιακούς δρόμους.

Κατά μήκος της Εγνατίας Οδού, συνεργεία και αλατιέρες κινούνται διαρκώς, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων και να αποφευχθούν προβλήματα από τον παγετό.

Σε κατακόρυφη πτώση η θερμοκρασία

Κατακόρυφη πτώση θα σημειώσει η θερμοκρασία την Κυριακή σταδιακά από τα βόρεια της χώρας μετά την μικρή άνοδο που αναμένεται αύριο Σάββατο. Τη Δευτέρα τα χιόνια αναμένεται να πέσουν και σε πιο χαμηλά υψόμετρα.

Ειδικότερα σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο αυτό που θεωρείται σχεδόν σίγουρο είναι η έλευση ψυχρών αερίων μαζών από την Κυριακή στη Βόρεια Ελλάδα και από το βράδυ της ίδιας ημέρας σταδιακά και στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας.

Πού θα χιονίσει

– Το Σάββατο αναμένονται χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας σε υψόμετρα άνω των 1000 έως 1200 μέτρων, ενώ στην Ήπειρο από τις βραδινές ώρες άνω των 700 μέτρων. Ταυτόχρονα θα πνέουν πολύ ισχυροί δυτικοί νοτιοδυτικοί άνεμοι που ενδέχεται να καθηλώσουν τα πλοία στα λιμάνια και να προκαλέσουν προβλήματα διότι ταυτόχρονα ο καιρός θα είναι άστατος για τις περισσότερες περιοχές.

– Την Κυριακή χιονοπτώσεις θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα στη Δυτική Μακεδονία και στην Κεντρική Μακεδονία σε σχετικά χαμηλά υψόμετρα αλλά γενικά με ασθενή έως μέτρια ένταση.

Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα είναι τοπικά πιο αξιόλογα ακόμη και σε πεδινές περιοχές ενώ στο Βόρειο Αιγαίο οι χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε αρκετά χαμηλά υψόμετρα.