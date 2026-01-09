Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας ανακοίνωσε την προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Εγνατία Οδό και στην Εθνική Οδό Κοζάνης – Ιωαννίνων, στο τμήμα από τον ανισόπεδο κόμβο (Α/Κ) Ξηρολίμνης έως τον Α/Κ Σιάτιστας. Το μέτρο τίθεται σε ισχύ από σήμερα και θα διαρκέσει για όσο χρειαστεί, λόγω των συνεχιζόμενων αγροτικών κινητοποιήσεων στην περιοχή.

Σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών.

Τα οχήματα που κινούνται στην Εγνατία Οδό από Κήπους προς Ηγουμενίτσα θα εκτρέπονται στην έξοδο του Α/Κ Ξηρολίμνης. Στη συνέχεια θα ακολουθούν τη διαδρομή μέσω της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης, περνώντας από Βατερό, Δυτική Κοζάνη, Επαρχιακή Οδό Κοζάνης – Αιανής, Χρώμιο, Βάρη, Έξαρχου, Πυλωρούς, Κνίδη, Πόρο και Γρεβενά, για να επανέλθουν στην Εγνατία Οδό από τον Α/Κ Δυτικής Γρεβενών με κατεύθυνση προς Ηγουμενίτσα.

Αντίστοιχα, τα οχήματα που κινούνται από Ηγουμενίτσα προς Κήπους θα εκτρέπονται στην έξοδο του Α/Κ Δυτικής Γρεβενών. Από εκεί θα ακολουθούν την Επαρχιακή Οδό Πόρο – Κνίδη, Πυλωρούς, Έξαρχου, Βάρη, Χρώμιο, Επαρχιακή Οδό Αιανής – Κοζάνης, Δυτική Κοζάνη, Βατερό, Εθνική Οδό Κοζάνης – Ιωαννίνων, Α/Κ Καλαμιάς και στη συνέχεια την Εγνατία Οδό προς Κήπους.