Η Ρωσία προειδοποίησε την Πέμπτη ότι κάθε στρατιωτική δύναμη που θα σταλεί στην Ουκρανία από δυτικές κυβερνήσεις θα θεωρηθεί «νόμιμος στρατιωτικός στόχος». Η δήλωση ήρθε μετά την ανακοίνωση της Βρετανίας και της Γαλλίας για σχέδιο ανάπτυξης πολυεθνικής δύναμης στη χώρα, σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός.

Η Μόσχα κατηγόρησε την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους συμμάχους της ότι σχηματίζουν «άξονα πολέμου», υποστηρίζοντας πως οι συμφωνίες για ευρωπαϊκή ειρηνευτική δύναμη δεν είναι αποδεκτές από τη ρωσική πλευρά. Σύμφωνα με τη ρωσική κυβέρνηση, τα σχέδια αυτά απέχουν πολύ από οποιαδήποτε πρόταση θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό της σύγκρουσης.

«Οι νέες μιλιταριστικές δηλώσεις της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθύμων και του καθεστώτος του Κιέβου συνιστούν μαζί έναν πραγματικό “άξονα πολέμου”», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, χαρακτηρίζοντας τα σχέδια «επικίνδυνα» και «καταστροφικά».

Αντίδραση από το Κίεβο

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε τις τελευταίες ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της χώρας. Όπως ανέφερε, οι επιδρομές αυτές άφησαν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στη νοτιοανατολική Ουκρανία χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση.

«Δεν υπάρχει απολύτως καμία στρατιωτική λογική σε τέτοιου είδους επιθέσεις εναντίον του ενεργειακού τομέα και των υποδομών, που αφήνουν τους ανθρώπους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση το χειμώνα», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

I thank every repair crew and all the services that have been working since last night to restore electricity, heating, and water supplies in the Dnipro and Zaporizhzhia regions. As of now, power supply in the Zaporizhzhia region has been restored and is now operating on… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 8, 2026

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ακόμη ότι η συνεχιζόμενη διπλωματική διαδικασία για τον τερματισμό του πολέμου δεν πρέπει να επηρεάσει την προμήθεια συστημάτων και εξοπλισμού αεράμυνας προς την Ουκρανία.