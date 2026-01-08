Η NASA εξετάζει το ενδεχόμενο να επισπεύσει την επιστροφή του πληρώματος της αποστολής Πλήρωμα-11 από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), λόγω ενός αδιευκρίνιστου ιατρικού ζητήματος που αντιμετωπίζει ένας από τους αστροναύτες. Σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας, ο προγραμματισμένος διαστημικός περίπατος για σήμερα ματαιώθηκε, ενώ ο αστροναύτης παραμένει σε σταθερή κατάσταση εντός του σταθμού.

«Η διεξαγωγή των αποστολών μας με ασφάλεια είναι η υψηλότερη προτεραιότητά μας και αξιολογούμε ενεργά όλες τις επιλογές, περιλαμβανομένης της δυνατότητας να δώσουμε πρόωρο τέλος στην αποστολή του Πληρώματος-11», δήλωσε εκπρόσωπος της NASA τη νύχτα της Τετάρτης.

Σε προηγούμενη ενημέρωση, η υπηρεσία είχε επισημάνει ότι «παρακολουθεί ένα ιατρικό ζήτημα μέλους του πληρώματος που προέκυψε το απόγευμα της Τετάρτης». Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση του προβλήματος ή την ταυτότητα του αστροναύτη.

Οι αστροναύτες παραμένουν συνήθως έξι έως οκτώ μήνες στον ISS, διαθέτοντας βασικό ιατρικό εξοπλισμό και φάρμακα για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. Ωστόσο, σε σοβαρότερα περιστατικά, η NASA μπορεί να αποφασίσει την πρόωρη επιστροφή του πληρώματος στη Γη.

Η αποστολή και τα μέλη του πληρώματος

Το τετραμελές Πλήρωμα-11 απαρτίζεται από τους Αμερικανούς Ζίνα Κάρντμαν και Μάικ Φίνκε, τον Ιάπωνα Κιμίγια Γιούι και τον Ρώσο Όλεγκ Πλατόνοφ. Οι αστροναύτες βρίσκονται στον διαστημικό σταθμό από τον Αύγουστο και επρόκειτο να επιστρέψουν τον Μάιο.

Ο Φίνκε, διοικητής του σταθμού, και η Κάρντμαν, μηχανικός πτήσης, είχαν προγραμματίσει για σήμερα έναν διαστημικό περίπατο διάρκειας 6,5 ωρών, με στόχο την εγκατάσταση νέων οργάνων στο εξωτερικό του ISS.

Αυστηρό πρωτόκολλο και προηγούμενα περιστατικά

Το σώμα των αστροναυτών της NASA τηρεί αυστηρό απόρρητο σε ζητήματα υγείας που αφορούν μέλη του πληρώματος. Σπάνια δημοσιοποιούνται λεπτομέρειες για τέτοιες περιπτώσεις, καθώς οι διαστημικοί περίπατοι θεωρούνται ιδιαίτερα απαιτητικές και επικίνδυνες επιχειρήσεις που απαιτούν μήνες εκπαίδευσης.

Το 2024, η NASA είχε ακυρώσει την τελευταία στιγμή άλλη μία προγραμματισμένη έξοδο, όταν ένας αστροναύτης ανέφερε «δυσφορία στη διαστημική στολή του».