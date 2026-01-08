Συναγερμός με φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη το μεσημέρι της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα έξι πυροσβεστικά οχήματα με συνολικά 15 πυροσβέστες, οι οποίοι προχώρησαν σε επιχείρηση κατάσβεσης. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε απεγκλωβισμός ενός ατόμου από την ταράτσα του κτιρίου.

Προληπτική εκκένωση της πολυκατοικίας

Για λόγους ασφαλείας, η πολυκατοικία εκκενώθηκε, ενώ χάρη στην έγκαιρη και συντονισμένη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων η φωτιά δεν επεκτάθηκε σε άλλα διαμερίσματα ή κοινόχρηστους χώρους.

Από το περιστατικό προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στο διαμέρισμα όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.