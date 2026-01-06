Συναγερμός σήμανε το απόγευμα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία στα Χανιά μετά από φωτιά που ξέσπασε στο χωριό Κεφάλι, στον Δήμο Κισσάμου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά είναι μεγάλη και καίει δασική έκταση, προκαλώντας αυξημένη ανησυχία.

Σύμφωνα πάντως με τον δήμαρχο Κισσάμου Γιώργο Μυλωνάκη, η φωτιά δεν απειλεί τον οικισμό του χωριού, αν και υπάρχουν αναφορές πως καίει κοντά σε σπίτια.

Στο σημείο επικρατούν ισχυροί άνεμοι, που αγγίζουν τα 9 μποφόρ, ενώ επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 6 οχήματα με το ανάλογο προσωπικό, μια ομάδα ΕΜΟΔΕ, ενώ αναμένεται να ενισχυθεί και με μια δεύτερη, στην προσπάθεια να τεθεί η μεγάλη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτραπεί περαιτέρω εξάπλωσή της.