Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες αποχαιρετούν σήμερα στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, ύστερα από καρδιακή ανακοπή.

Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια του εκλιπόντος εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες προς όλους όσοι στέκονται δίπλα της αυτές τις δύσκολες ώρες, δείχνοντας κατανόηση, συμπαράσταση και σεβασμό στο πένθος της.

Παράλληλα έχει παρακαλέσει όσους το επιθυμούν, αντί στεφάνων, να τιμήσουν τη μνήμη του με δωρεά στους παρακάτω οργανισμούς:

«Το Εργαστήρι» – Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία

Τράπεζα: Alpha Bank

ΙΒΑΝ: GR 2501 4050 3050 300 200 200 1379

Δικαιούχος: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Το Εργαστήρι»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Τράπεζα: Alpha Bank

ΙΒΑΝ: GR4201404410441002101062962

Δικαιούχος: Το Χαμόγελο του Παιδιού

Βαρύ το κλίμα στον ΑΝΤ1

Το κλίμα στα γραφεία του ΑΝΤ1 και στα στούντιο ΚΑΠΑ είναι ιδιαίτερα βαρύ, καθώς οι εργαζόμενοι προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν την απώλεια του αγαπημένου τους συνεργάτη και δασκάλου.

Η παρουσία του Γιώργου Παπαδάκη ήταν πάντα έντονη και ουσιαστική. Συχνά σταματούσε στα γραφεία, συνομιλούσε με τους δημοσιογράφους και τις ομάδες των εκπομπών, προσφέροντας καθοδήγηση και στήριξη.

Πλέον, το γραφείο του είναι γεμάτο λουλούδια, σύμβολο της αγάπης και της εκτίμησης που ενέπνευσε σε όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί του.