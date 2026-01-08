Την προσωρινή αναστολή των δρομολογίων μεταξύ Θεσσαλονίκης και Αθήνας, καθώς όλες οι εναλλακτικές διαδρομές έχουν αποκλειστεί λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων ανακοίνωσαν τα ΚΤΕΛ. Όπως μεταδίδει το ΤhessToday, η διακοπή αφορά και τα δρομολόγια από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη και θα ισχύει μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Παράλληλα, οι υπεύθυνοι των ΚΤΕΛ ενημερώνουν ότι θα υπάρξουν νεότερες οδηγίες σχετικά με ακυρώσεις εισιτηρίων ή αλλαγές στις ημερομηνίες ταξιδιού. Όσοι επιβάτες δεν έχουν πραγματοποιήσει το ταξίδι τους, θα μπορούν να αξιοποιήσουν το εισιτήριό τους σε μελλοντική μετακίνηση.