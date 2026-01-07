Η Αμερικανική Ακτοφυλακή επιβιβάστηκε τελικά στο δεξαμενόπλοιο «Marinera» που συνδέεται με τη Βενεζουέλα έπειτα από καταδίωξη περίπου δύο εβδομάδων στον Βόρειο Ατλαντικό, σε μια επιχείρηση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τη Ρωσία, η οποία κάνει λόγο για παραβίαση της ελευθερίας ναυσιπλοΐας σε διεθνή ύδατα.

Η προσπάθεια για τη σύλληψή του, έγινε αφού το τάνκερ, που έφερε αρχικά την ονομασία Bella-1, διέφυγε του αμερικανικού ναυτικού «αποκλεισμού» δεξαμενοπλοίων, στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις, και απέκρουσε προσπάθειες δυνάμεων της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ να επιβιβασθούν σ’ αυτό.

Οι αξιωματούχοι, οι οποίοι ζήτησαν να μην κατονομασθούν, δήλωσαν ότι η επιχείρηση διεξήχθη από την Ακτοφυλακή και τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

Οι ίδιοι πρόσθεσαν ότι ρωσικά πολεμικά σκάφη βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή όταν πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση, περιλαμβανομένου ενός ρωσικού υποβρυχίου.

Το δεξαμενόπλοιο, το οποίο φέρει τώρα την ονομασία Marinera και είναι υπό ρωσική σημαία, είναι το τελευταίο τάνκερ που γίνεται στόχος της Ακτοφυλακής των Ηνωμένων Πολιτειών αφότου ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άρχισε την εκστρατεία πίεσης εναντίον της Βενεζουέλας.

Τι μεταδίδει η Μόσχα

Ρωσικός κρατικός τηλεοπτικός σταθμός μετέδωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις φαίνεται να επιχειρούν να επιβιβαστούν από ελικόπτερο στο δεξαμενόπλοιο «Marinera», το οποίο συνδέεται με τη Βενεζουέλα και πλέει πλέον υπό ρωσική σημαία.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το ρωσικό δίκτυο, σκάφος της αμερικανικής ακτοφυλακής παρακολουθούσε το πλοίο και πραγματοποιήθηκε απόπειρα κατάσχεσης εν μέσω κακοκαιρίας.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με ρωσικά κρατικά μέσα, ανέφερε ότι το πλοίο βρίσκεται σε διεθνή ύδατα και κινείται σύμφωνα με το διεθνές ναυτικό δίκαιο, καλώντας τις δυτικές χώρες να σεβαστούν το δικαίωμα ελεύθερης ναυσιπλοΐας.

