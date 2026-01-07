Η Αμερικανική Ακτοφυλακή επιβιβάστηκε τελικά στο δεξαμενόπλοιο «Marinera» που συνδέεται με τη Βενεζουέλα έπειτα από καταδίωξη περίπου δύο εβδομάδων στον Βόρειο Ατλαντικό, σε μια επιχείρηση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τη Ρωσία, η οποία κάνει λόγο για παραβίαση της ελευθερίας ναυσιπλοΐας σε διεθνή ύδατα.

NATO forces track shadow oil tanker Bella 1—now renamed Marinera—250 miles off Ireland coast. Vessel fled US Venezuela blockade, painted Russian flag on hull to claim Moscow protection. US, UK, France, Ireland deploy surveillance aircraft. Russia filed diplomatic request to… pic.twitter.com/xqtovngeXZ — GeoTechWar (@geotechwar) January 6, 2026

Η προσπάθεια για τη σύλληψή του, έγινε αφού το τάνκερ, που έφερε αρχικά την ονομασία Bella-1, διέφυγε του αμερικανικού ναυτικού «αποκλεισμού» δεξαμενοπλοίων, στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις, και απέκρουσε προσπάθειες δυνάμεων της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ να επιβιβασθούν σ’ αυτό.

Οι αξιωματούχοι, οι οποίοι ζήτησαν να μην κατονομασθούν, δήλωσαν ότι η επιχείρηση διεξήχθη από την Ακτοφυλακή και τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

❗️Several days ago, the United States wanted to seize a Venezuelan tanker. They chased it unsuccessfully. Then, the tanker renamed itself Marinera and changed its flag to Russian. Now, Russian propaganda media report that the United States are seizing the tanker. pic.twitter.com/yPBkwjfwYi — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 7, 2026

Οι ίδιοι πρόσθεσαν ότι ρωσικά πολεμικά σκάφη βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή όταν πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση, περιλαμβανομένου ενός ρωσικού υποβρυχίου.

Το δεξαμενόπλοιο, το οποίο φέρει τώρα την ονομασία Marinera και είναι υπό ρωσική σημαία, είναι το τελευταίο τάνκερ που γίνεται στόχος της Ακτοφυλακής των Ηνωμένων Πολιτειών αφότου ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άρχισε την εκστρατεία πίεσης εναντίον της Βενεζουέλας.

Russia has dispatched a submarine and several warships to escort a shadow-fleet tanker that the United States attempted to seize off the coast of Venezuela and is now pursuing in the Atlantic, The Wall Street Journal reports. The tanker Bella 1 spent more than two weeks trying… pic.twitter.com/7uPpm9OvOw — Visegrád 24 (@visegrad24) January 7, 2026

Τι μεταδίδει η Μόσχα

Ρωσικός κρατικός τηλεοπτικός σταθμός μετέδωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις φαίνεται να επιχειρούν να επιβιβαστούν από ελικόπτερο στο δεξαμενόπλοιο «Marinera», το οποίο συνδέεται με τη Βενεζουέλα και πλέει πλέον υπό ρωσική σημαία.

🚨 BREAKING 🚨 U.S. special forces have reportedly launched an operation in the North Sea targeting a Venezuela linked oil tanker formerly known as “Bella 1.” 📸 Images released from the scene appear to show MH-6 “Little Bird” helicopters approaching the vessel aircraft… pic.twitter.com/KMoxnOlf90 — The American Commonwealth Party (@JoinACP) January 7, 2026

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το ρωσικό δίκτυο, σκάφος της αμερικανικής ακτοφυλακής παρακολουθούσε το πλοίο και πραγματοποιήθηκε απόπειρα κατάσχεσης εν μέσω κακοκαιρίας.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με ρωσικά κρατικά μέσα, ανέφερε ότι το πλοίο βρίσκεται σε διεθνή ύδατα και κινείται σύμφωνα με το διεθνές ναυτικό δίκαιο, καλώντας τις δυτικές χώρες να σεβαστούν το δικαίωμα ελεύθερης ναυσιπλοΐας.

