Η Ρωσία έστειλε υποβρύχιο και άλλα σκάφη του πολεμικού ναυτικού της για να συνοδεύσουν άδειο παλιό δεξαμενόπλοιο, το Bella 1, το οποίο προσπαθεί να αποφύγει την σύλληψή του από τις αρχές των ΗΠΑ για πάνω από δυο εβδομάδες, αρχικά ανοικτά της Βενεζουέλας, ανέφερε χθες Τρίτη η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη αμερικανό αξιωματούχο.

Η υπόθεση προκαλεί ένταση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και τη Μόσχα.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα το περιεχόμενο του δημοσιεύματος.

Video released by RT shows U.S. Coast Guard pursuing sanctioned tanker Marinera (Bella 1) to seize it in the North Atlantic. Contributed by @AZ_Intel_. pic.twitter.com/jHxzXM106u — Open Source Intel (@Osint613) January 6, 2026

Η Ρωσία εμφανίζεται ανήσυχη από τις κατασχέσεις δεξαμενόπλοιων από τις ΗΠΑ, τα οποία μεταφέρουν παράνομα ρωσικό πετρέλαιο ανά τον κόσμο και στηρίζουν την οικονομία της, και προχώρησε σε μια ασυνήθιστη κίνηση, επιτρέποντας στο δεξαμενόπλοιο να νηολογηθεί στη Ρωσία χωρίς επιθεώρηση ή άλλες τυπικές διαδικασίες, σύμφωνα με ειδικούς.

Σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους, η Ρωσία ζήτησε από τις ΗΠΑ να σταματήσουν να καταδιώκουν το πλοίο. Την Τρίτη, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι παρακολουθεί «με ανησυχία» την κατάσταση γύρω από το δεξαμενόπλοιο, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Η Νότια Διοίκηση του αμερικανικού στρατού ανέφερε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη ότι είναι έτοιμη να «αντιταχθεί σε πλοία και φορείς που τελούν υπό κυρώσεις και διέρχονται από την περιοχή».

Η Ακτοφυλακή συνεχίζει να παρακολουθεί το πλοίο στον ανατολικό Ατλαντικό, όπου αυτή τη στιγμή πλέει περίπου 300 μίλια νότια της Ισλανδίας με κατεύθυνση προς τη Βόρεια Θάλασσα, σύμφωνα με στοιχεία εντοπισμού AIS.

Το κρατικά ελεγχόμενο ρωσικό διεθνές μέσο RT ανήρτησε βίντεο, που φέρεται να έχει τραβηχτεί από το κατάστρωμα του δεξαμενόπλοιου, στο οποίο φαίνεται σκάφος της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ να το ακολουθεί. Σε ξεχωριστή ανάρτηση, το μέσο ανέφερε ότι οι ΗΠΑ επιχειρούν να αναχαιτίσουν το δεξαμενόπλοιο, το οποίο κατευθύνεται προς το Μούρμανσκ της Ρωσίας, παρά το «ξεκάθαρα πολιτικό του καθεστώς».