Ένα συγκινητικό βίντεο που κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δείχνει έναν άνδρα να κρέμεται από γερανό στην Παντζάμπ προκειμένου να σώσει ένα πουλί. Στο βίντεο, ο άνδρας φαίνεται να αιωρείται κοντά σε ένα γκουρντουάρα, ρισκάροντας τη ζωή του για να απεγκλωβίσει το πουλί που είχε παγιδευτεί σε κρεμασμένα καλώδια.

Η γενναία του πράξη έχει προκαλέσει κύμα θαυμασμού και επαίνων στο διαδίκτυο. Το βίντεο, που αγγίζει τις καρδιές των χρηστών, έγινε ευρέως γνωστό τις τελευταίες ημέρες, αν και το περιστατικό φέρεται να συνέβη τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους.