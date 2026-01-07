Επική ανατροπή και μεγάλη νίκη για τη Νότιγχαμ Φόρεστ! Οι Reds με γκολ των Νικολάς Ντομίνγκες (55’) και Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ (89’), έφεραν τούμπα το παιχνίδι με την Γουέστ Χαμ στο Λονδίνο και επικράτησαν με 2-1, για την 21η αγωνιστική της Premier League.

Ένα σπουδαίο διπλό για την ομάδα του Σον Ντάις, που έφτασε τους 21 πόντους και ξέφυγε στο +7 από την αποψινή της αντίπαλο, ενώ πλέον βρίσκεται μόλις στο -1 από την Λιντς και στο -2 από την Μπόρνμουθ, που έχουν, όμως, από ένα παιχνίδι λιγότερο.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ στρέφει πλέον το βλέμμα της στην αναμέτρηση με την Ρέξαμ (σ.σ εκτός έδρας, 9/1, 21:30), για το FA Cup, ενώ στο επόμενο παιχνίδι της για το πρωτάθλημα θα υποδεχθεί την Άρσεναλ (17/1, 19:30), για την 22η αγωνιστική της Premier League.

Οι γηπεδούχοι απείλησαν πρώτοι στο 2ο λεπτό της αναμέτρησης με σουτ του Καστεγιάνος, αλλά η προσπάθειά του κόντραρε και έφυγε δίπλα από το δοκάρι του.

Στο 6’ ο τερματοφύλακας της Νότιγχαμ Φόρεστ είπε «όχι» στον Σάμερβιλ, με τους Reds να απαντούν στο 10’ με τον Ουίλιαμς. Ο άσος των φιλοξενούμενων σούταρε δυνατά, αλλά ο Αρεολά απέκρουσε. Τρία λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με αυτογκόλ του Μουρίγιο, μετά από κόρνερ. Στο 42’ η Νότιγχαμ Φόρεστ άγγιξε την ισοφάριση, αλλά το φοβερό σουτ του Χάντσον-Οντόι σταμάτησε στο δοκάρι. Στο 51’ η Γουέστ Χαμ πέτυχε γκολ με τον Σάμερβιλ, αλλά ακυρώθηκε σωστά για οφσάιντ και στο 55’ ο Ντομίνγκες με ωραία κεφαλιά έφερε το παιχνίδι στα ίσια, κάνοντας 1-1. Στο 77’ ο Σελς με τρομερή διπλή απόκρουση σε σουτ των Γουόκερ Πίτερς και Καστεγιάνος κράτησε όρθια την Νότιγχαμ και δέκα λεπτά αργότερα ο Γκιμπς-Γουάιτ με άψογη εκτέλεση πέναλτι, το οποίο δόθηκε μετά την παρέμβαση του VAR, έκανε το 2-1 για τους Reds. Μια σπουδαία νίκη για τη Νότιγχαμ Φόρεστ, που ήρθε με μια επική ανατροπή για την ομάδα του Σον Ντάις ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ: Αρεολά, Γουόκερ Πίτερς, Τοντιμπό, Μαυροπάνος, Σκαρλς (63’ Μάγιερς), Φερνάντες (80’ Ποτς), Σούτσεκ, Πακετά (63’ Φελίπε), Σάμερβιλ, Μπόουεν, Καστεγιάνος. ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ: Σελς, Ουίλιαμς, Μουρίγιο, Ζεσούς, Μιλένκοβιτς, Άινα, Χάντσον Οντόι, Άντερσον, Γκιμπς Γουάιτ, Ντομίνγκες, Χάτσινσον (46’ Μπάκβα, 90+2′ Μοράτο).

Το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής της Premier League

06/01 Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ 1-2

07/01, 21:30 Μπόρνμουθ – Τότεναμ

07/01, 21:30 Μπρέντφορντ – Σάντερλαντ

07/01, 21:30 Κρίσταλ Πάλας – Άστον Βίλα

07/01, 21:30 Έβερτον – Γουλβς

07/01, 21:30 Φούλαμ – Τσέλσι

07/01, 21:30 Μάντσεστερ Σίτι – Μπράιτον

07/01, 22:15 Μπέρνλι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

07/01, 22:15 Νιούκαστλ – Λιντς

08/01, 22:00 Άρσεναλ – Λίβερπουλ

Η βαθμολογία στην Premier League

Το πρόγραμμα της 22ης αγωνιστικής της Premier League

17/01 14:30 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σίτι

17/01 17:00 Τσέλσι – Μπρέντφορντ

17/01 17:00 Λιντς – Φούλαμ

17/01 17:00 Λίβερπουλ – Μπέρνλι

17/01 17:00 Σάντερλαντ – Κρίσταλ Πάλας

17/01 17:00 Τότεναμ – Γουέστ Χαμ

17/01 19:30 Νότιγχαμ – Άρσεναλ

18/01 16:00 Γουλβς – Νιούκαστλ

18/01 18:30 Άστον Βίλα – Έβερτον

19/01 22:00 Μπράιτον – Μπόρνμουθ