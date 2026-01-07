Μια διεθνής επιστημονική ομάδα ανακάλυψε αξιοποιόντας το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble της NASA, ένα νέο είδος αστρονομικού αντικειμένου: ένα άστρο-λιποβαρές, λούσιο σε αέρια νέφος, το οποίο κυριαρχείται από σκοτεινή ύλη. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι πρόκειται για ένα απολίθωμα από τα πρώτα στάδια σχηματισμού των γαλαξιών.

Το αντικείμενο, που έχει λάβει το προσωνύμιο «Cloud-9», αποτελεί την πρώτη επιβεβαιωμένη ανίχνευση ενός τέτοιου σχηματισμού στο Σύμπαν. Η ανακάλυψη προσφέρει νέα στοιχεία για τη γένεση των γαλαξιών, την πρώιμη κοσμική ιστορία και τη φύση της σκοτεινής ύλης. «Αυτή είναι η ιστορία ενός αποτυχημένου γαλαξία», δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας, Alejandro Benitez-Llambay, από το Πανεπιστήμιο Milano-Bicocca στο Μιλάνο. «Στην επιστήμη συχνά μαθαίνουμε περισσότερα από τις αποτυχίες παρά από τις επιτυχίες· το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αστέρια αποδεικνύει τη θεωρία μας».

Παράθυρο στο «σκοτεινό σύμπαν»

Η ανακάλυψη παρουσιάστηκε στο συνέδριο της Αμερικανικής Αστρονομικής Εταιρείας στην Αριζόνα και δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση The Astrophysical Journal Letters. Ο αστρονόμος Andrew Fox από το Space Telescope Science Institute (STScI) τόνισε ότι το Cloud-9 αποτελεί «ένα παράθυρο στο σκοτεινό σύμπαν». Όπως εξήγησε, η σκοτεινή ύλη δεν εκπέμπει φως, γεγονός που καθιστά την ανίχνευσή της εξαιρετικά δύσκολη.

Το Cloud-9 βρίσκεται περίπου 14 εκατομμύρια έτη φωτός από τη Γη. Πρώτη ένδειξη για την ύπαρξή του δόθηκε από ραδιοπαρατηρήσεις του επίγειου τηλεσκοπίου Very Large Array (VLA), οι οποίες αποκάλυψαν ένα διάχυτο νέφος υδρογόνου. Οι παρατηρήσεις του Hubble επιβεβαίωσαν στη συνέχεια ότι εντός του νέφους δεν υπάρχουν καθόλου αστέρια.

Ένα «αποτυχημένο» δομικό στοιχείο γαλαξιών

«Πριν από τις παρατηρήσεις του Hubble, μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως επρόκειτο για έναν αχνό νάνο-γαλαξία που δεν μπορούσαμε να δούμε από τη Γη», εξήγησε ο Gagandeep Anand του STScI. «Όμως η κάμερα Advanced Camera for Surveys απέδειξε ότι δεν υπάρχει τίποτα εκεί».

Το αντικείμενο ταξινομείται ως Reionization-Limited H I Cloud (RELHIC), δηλαδή ένα πρωτογενές νέφος ουδέτερου υδρογόνου που δεν έχει σχηματίσει αστέρια. Οι θεωρητικοί αστροφυσικοί είχαν προβλέψει την ύπαρξη τέτοιων «φαντασμάτων» του πρώιμου σύμπαντος εδώ και χρόνια, όμως το Cloud-9 αποτελεί την πρώτη σαφή επιβεβαίωση αυτής της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το Cloud-9 προσφέρει μια σπάνια ματιά σε ένα σκοτεινής ύλης κυριαρχούμενο νέφος, αποκαλύπτοντας κρίσιμα στοιχεία για την κατανόηση των πρώτων σταδίων σχηματισμού των γαλαξιών και της ίδιας της δομής του σύμπαντος.