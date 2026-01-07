Στην πρώτη του αντίδραση στη θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσαν οι δηλώσεις του για ναρκωτικές ουσίες, προχώρησε μέσω ανάρτησης σε κοινωνικά δίκτυα ο Γιάνης Βαρουφάκης.

Η πρώτη του δημόσια τοποθέτηση ήρθε μετά τη γνωστοποίηση ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε προκαταρκτική έρευνα για τις δηλώσεις του σχετικά με χρήση ναρκωτικών ουσιών, τις οποίες είχε κάνει σε πρόσφατο podcast.

«Κάνουν τα πάντα για να μας πάνε πίσω, στα πέτρινα χρόνια των 50s. Δεν θα τους αφήσουμε», έγραψε χαρακτηριστικά ο Γιάνης Βαρουφάκης, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του.

Η συνέντευξη που προκάλεσε αντιδράσεις

Ο πρώην υπουργός είχε αναφερθεί στη χρήση ναρκωτικών σε συζήτηση με τη Γαία Μερκούρη, περιγράφοντας την προσωπική του εμπειρία πριν από αρκετά χρόνια. Σε ερώτηση εάν έχει δοκιμάσει ποτέ, απάντησε: «Έχω πάρει ουσίες, αυτό έλειπε να μην είχα. Δεν είμαι σαν τον Μπιλ Κλίντον, που είπε I don’t inhale (“δεν έχω κάνει τζούρα”). Είμαι και λίγο βαρετός δυστυχώς».

Κάνουν τα πάντα για να μας πάνε πίσω, στα πέτρινα χρόνια των 50s. Δεν θα τους αφήσουμε. https://t.co/sN4N9FW6yF — Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) January 7, 2026

Μετά τη δημοσιοποίηση των δηλώσεων, ο Γιάνης Βαρουφάκης επανήλθε με νέα ανάρτηση, στην οποία ανέφερε ότι «επιστρατεύτηκαν οι Αδώνιδες, οι Χρυσοχοΐδηδες και η Οργουελιανή Ομάδα Ψέματος & Συκοφάντησης» για να τον δαιμονοποιήσουν επειδή απάντησε ειλικρινά σε νέους ανθρώπους.

Η απάντηση του Γιάνη Βαρουφάκη

Σε εκτενέστερη ανάρτησή του, ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 έκανε λόγο για «υποκρισία» και κατηγόρησε το πολιτικό σύστημα ότι επιχειρεί να αποπροσανατολίσει την κοινωνία. Όπως σημείωσε, «στη χώρα που τα ναρκωτικά κάνουν θραύση και οι ναρκο-έμποροι δρουν ανενόχλητοι, το κράτος πριμοδοτεί την καταστολή αντί για την πρόληψη».

Υποστήριξε ακόμη ότι οι νέοι άνθρωποι εκτίμησαν την ειλικρίνειά του και τις πολιτικές του ΜέΡΑ25 για το ζήτημα των ναρκωτικών, τονίζοντας πως αυτές αποτελούν «εφιάλτη για τις ναρκο-μαφίες». Κατά τον ίδιο, «οι πολιτικές καταστολής αυξάνουν τις τιμές των ουσιών και ενισχύουν τα κέρδη των κυκλωμάτων».

Ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του, ο Γιάνης Βαρουφάκης ανέφερε πως «σε μια χώρα όπου η χρεοκοπία των πολλών συγκαλύπτεται από το fake Greek success story, είναι φυσικό η υποκρισία και το ψέμα να κυριαρχούν». Όπως τόνισε, το ΜέΡΑ25 θα συνεχίσει να αντιστέκεται «χωρίς να λογαριάζει το πολιτικό κόστος».