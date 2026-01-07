Μια ακόμη τραγωδία που, όπως φαίνεται, θα μπορούσε να είχε αποτραπεί, έρχεται στο φως μετά τη δολοφονία του 17χρονου στις Σέρρες από έναν 16χρονο. Σύμφωνα με ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού», ο οργανισμός είχε ήδη από το 2022 ενημερώσει τις αρμόδιες Αρχές για την επικίνδυνη κατάσταση στην οποία ζούσε ο ανήλικος δράστης και ο αδελφός του.

Συγκεκριμένα, στις 23 Σεπτεμβρίου 2022, η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 είχε λάβει αναφορά για δύο παιδιά που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, ουσιαστικά χωρίς γονική φροντίδα. Ο πατέρας τους εξέτιε ποινή φυλάκισης, ενώ η μητέρα ήταν χρήστης ουσιών. Η αναφορά διαβιβάστηκε άμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες με την ένδειξη «κατεπείγουσα».

Το μικρότερο από τα δύο παιδιά είναι, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο 16χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 17χρονου. Παρά την προειδοποίηση του οργανισμού, τα παιδιά παρέμειναν στο ίδιο ακατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον χωρίς την απαιτούμενη κρατική μέριμνα.

Όπως επισημαίνεται, το παιδί εμφάνισε παραβατική συμπεριφορά τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ οι συνθήκες διαβίωσης δεν βελτιώθηκαν. Ο πατέρας απεβίωσε πριν από έξι μήνες, αφήνοντας τα παιδιά σε ακόμη πιο δύσκολη κατάσταση.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» υπογραμμίζει ότι η τραγωδία αυτή θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, εφόσον είχε υπάρξει ουσιαστική παρέμβαση και στήριξη προς την οικογένεια. Ο οργανισμός εκφράζει τα θερμά συλλυπητήριά του στην οικογένεια του 17χρονου και δηλώνει στη διάθεση των αρμόδιων Αρχών για κάθε συνδρομή.

Τονίζεται, τέλος, ότι μετά την αποστολή κάθε αναφοράς από τη Γραμμή SOS 1056, ο οργανισμός δεν ενημερώνεται για την εξέλιξη των υποθέσεων, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων.